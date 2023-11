Wegen illegaler Prostitution: Polizei nimmt zwei Ausreisende am Allgäu Airport fest

Ein 42-Jähriger wurde wegen der Beihilfe zur verbotenen Prostitution gesucht. Am Flughafen Memmingen wurde er gefasst - ebenso seine Begleiterin.

10.11.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hat am Donnerstag Vormittag zwei Menschen bei der Ausreise gefasst, die wegen Vergehen in Zusammenhang mit illegaler Prostitution gesucht wurden. Laut Polizei wollten der 42-Jährige und seine 37-jährige Begleiterin nach Rumänien fliegen.

Bei der Ausreisekontrolle fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen der Beihilfe zur Ausübung verbotener Prostitution vorlag. Seine rumänische Begleiterin wurde ebenfalls per Haftbefehl gesucht - wegen der Ausübung verbotener Prostitution.

Flughafen Memmingen: Mann und Frau wegen Vergehen der illegalen Prostitution gefasst

Der 42-jährige Rumäne konnte seine Weiterreise gegen eine Zahlung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages antreten. Auch die Frau musste eine Strafe in Höhe von mehreren tausend Euro zahlen, bevor sie dem Flug antreten durfte.

Weiterer Haftbefehl vollstreckt - Mann landet im Gefängnis

Am Nachmittag konnten die Beamten der Grenzpolizei dann einen weiteren Haftbefehl vollstrecken: Ein 29-jähriger Bosnier wurde bei der Einreise aus Rumänien festgehalten. Gegen ihn bestand Haftbefehl einer Bayerischen Staatsanwaltschaft. Da der Mann die erforderliche Strafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

