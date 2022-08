Was ändert sich durch den neuen Lärmschutzbereich am Allgäu Airport?

Die Lärmschutzzonen des Memminger Flughafen werden erweitert. Gemeinden, Verbände und Organisationen haben dazu Stellung genommen. Das sind ihre Wünsche.

18.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass die Lärmschutzzonen am Allgäu Airport in Memmingerberg erweitert werden sollen. Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt das bayerische Verkehrsministerium den Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung des Verkehrsflughafens Memmingen, der seit dem 6. April 2017 bestandskräftig ist. So wurde etwa die Start- und Landebahn inzwischen verbreitert. Die betroffenen Gemeinden und weitere Träger öffentlicher Belange hatten bis Anfang Juli die Möglichkeit, sich schriftlich dazu zu äußern.

