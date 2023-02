Zwei Männer mit Pistole im Auto nahe des Allgäu Airports gesichtet

Am Allgäu Airport hat es einen kurzen Schockmoment gegeben: Am Sicherheitszaun des Flughafens hantierten zwei Männer mit einer Pistole im Auto.

13.02.2023 | Stand: 12:08 Uhr

Am Samstagabend haben zwei Männer mit einer schwarzen Pistole im Auto für einen kurzen Schockmoment am Flughafen Memmingen gesorgt. Sie standen mit ihrem Auto am Sicherheitszaun des Allgäu Airport und hantierten im Fahrzeuginneren mit einer schwarzen Pistole, teilt die Polizei mit.

Weil die Beamten davon ausgingen, dass es sich um eine ernstzunehmende Bedrohungslage handeln könnte, machten sie den Pkw innerhalb kürzester Zeit ausfindig und dingfest. Bei der Kontrolle des Wagens fanden sie eine schwarze Faschingspistole in der Türverkleidung. Diese sei nach optischer Beschaffenheit und Größe nicht von einer echten Pistole zu unterscheiden gewesen.

Allgäu Airport: Männer mit Pistole im Auto gesichtet

Den beiden Männern wurde bei der Kontrolle laut Polizei schnell bewusst, dass es auch in der Faschingszeit keine gute Idee ist, mit einer falschen Pistole am Flughafen zu hantieren. Den 18-Jährigen Besitzer der Pistole erwartet nun eine Anzeige wegen Führens einer Anscheinswaffe nach dem Waffengesetz.

