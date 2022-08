Zigarette auf dem Vorfeld angezündet: Männer werden von Flug ausgeschlossen

Weil sie sich auf dem Vorfeld des Memminger Flughafens eine Zigarette anzündeten, sind drei Männer von ihrem Flug nach Kroatien ausgeschlossen worden.

21.08.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Drei Männer sind am Samstagnachmittag von ihrem Flug von Memmingen nach Zadar (Kroatien) ausgeschlossen worden, weil sie auf dem Vorfeld des Flughafens geraucht hatten. Laut Angaben der Polizei wurden die Männer im Alter von 22 und 23 Jahren dabei erwischt, wie sie sich vor ihrem Flug eine Zigarette anzündeten. Weil sie so gegen das Gesundheitsschutzgesetz verstießen, mussten sie ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro bezahlen und wurden von ihrem Flug ausgeschlossen.

