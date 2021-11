Die Bundeswehr flog am Freitagnachmittag sechs an Covid-19 Erkrankte vom Allgäu aus nach NRW. Eine außergewöhnliche Mission in einer ebensolchen Lage.

26.11.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Eigentlich ist das Flugzeug, das am Freitag gegen 13.50 Uhr auf dem Allgäu Airport in Memmingerberg landet, dafür gedacht, verletzte Soldatinnen und Soldaten aus dem Einsatz zurückzuholen.