"Normaler" Polizei-Alltag am Allgäu Airport? - Messer im Handgepäck und Reisende, die per Haftbefehl gesucht werden

Gleich mehrfach musste am Flughafen Memmingen am Dienstag die Polizei einschreiten. Bei der Gepäckkontrolle wurde ein verbotener Gegenstand gefunden.

04.08.2021 | Stand: 16:43 Uhr

Gepäck- und Personen-Kontrollen gehören auch am Allgäu Airport Memmingen zum Alltag. Bei einem 18-jährigen Fluggast aus Deutschland fanden Mitarbeiter des Flughafens am Dienstag ein so genanntes "Butterflymesser" im Handgepäck.

Die hinzugerufene Grenzpolizei am Flughafen stellte das Messer sicher. Grundsätzlich handelt es sich bei solchen Messern um „Verbotene Gegenstände“, deren Besitz nach dem Waffengesetz strafrechtlich verfolgt wird.

Im vorliegenden Fall prüfen die Beamten noch, um was für ein Messer es sich genau handelte. Noch ist nicht klar, ob der junge Mann mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Grenz-Kontrollen am Flughafen Memmingen: Vier Menschen per Haftbefehl gesucht

Fündig wurden die Beamten der Grenzpolizei-Gruppe Memmingen auch bei ihren Grenzkontrollen am Dienstag - und das gleich vier Mal. Die betroffenen Frauen und Männer im Alter zwischen 20, 22, 32 und 50 Jahren wurden von deutschen Amtsgerichten per Haftbefehl gesucht (Lesen Sie auch: Flughafen Memmingen: Sommer-Flugplan 2021 nach Corona).

In drei Fällen konnten die Fluggäste den Haftbefehl durch Geldzahlungen abwenden und weiterreisen. In einem Fall musste ein 22-jähriger Albaner in die JVA Memmingen gebracht werden, da er nicht genügend Bargeld dabei hatte.

Bei der Polizeikontrolle des Grenzschutz fanden Beamte vier Reisende am Memmingen Airport, die per Haftbefehl gesucht wurden. Bild: Matthias Becker (Archiv)

