Polizei greift Familien mit schulpflichtigen Kindern nach den Ferien am Allgäu Airport auf

Am Allgäu Airport hat die Polizei am Montag Familien mit schulpflichtigen Kindern aufgegriffen. Sie wollten offenbar die Herbstferien eigenmächtig verlängern.

08.11.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Am Flughafen in Memmingen hat die Polizei am Montag, 7. November, insgesamt drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Bei Einreisekontrollen aus Tirana (Albanien) und Cluj-Napoca (Rumänien) trafen die Beamten jeweils drei Eltern mit ihren schulpflichtigen Kindern an, teilt die Polizei mit.

Die Herbstferien in Bayern sind allerdings bereits vorbei. Am Montag, 7. November, war der erste Schultag nach den Ferien. Die Eltern verstießen deshalb gegen das Bayerische Gesetz zum Unterrichts- und Schulwesen.

Allgäu Airport: Polizei verzeichnet immer wieder Verstöße gegen die Schulpflicht

Immer wieder greift die Polizei an den Tagen vor oder nach den Ferien Familien mit schulpflichtigen Kindern auf. Am Donnerstag und am Freitag erwischte die Polizei ingesamt zwölf Eltern mit schulpflichtigen Kindern, die offenbar früher als erlaubt in die Herbstferien starten wollten.

