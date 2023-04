Polizei nimmt verwirrten Mann am Allgäu Airport in Gewahrsam

Ein 71-jähriger Reisender konnte sich am Flughafen Memmingen nicht mehr klar artikulieren. Die Polizei brachte ihn in eine Fachklinik.

13.04.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Am Flughafen Memmingen hat die Grenzpolizei am Mittwoch einen offenbar verwirrten Mann in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Mittag über den Mann informiert, der sich im Sicherheitsbereich des Flughafens aufhielt. Der 71-Jährige konnte sich kaum zusammenhängend artikulieren und wirkte verwirrt. Gebucht hatte er einen Flug von Memmingen nach Prishtina (Albanien).

Flughafen Memmingen: Verwirrter Mann im Sicherheitsbereich

Da die Polizisten keine Informationen über den Aufenthalt des Mannes in Memmingen herausfinden konnten und er offenbar alleine reiste, nahmen die Beamten ihn mit zum Dienstgebäude der Grenzpolizei. Außerdem informierten sie das Gesundheitsamt beim Landratsamt Unterallgäu. Dieses ordnete schließlich eine Unterbringung des 71-jährigen Reisende in einer Fachklinik an.