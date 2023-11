Passagier am Flughafen Memmingen hat scharfe Patrone im Kosmetikbeutel

Beim Sicherheits-Check haben Mitarbeiter am Flughafen Memmingen bei einem Passagier einen ungewöhnlichen Fund gemacht.

27.11.2023 | Stand: 12:50 Uhr

Im Kosmetikbeutel eines 52-Jährigen aus Bulgarien haben Mitarbeiter am Flughafen Memmingen während der Sicherheitskontrolle am Sonntag (26.11.23) eine scharfe Patrone entdeckt.

Sie informierten unverzüglich die Polizei am Allgäu Airport über den ungewöhnlichen Fund im Handgepäck.

Der Mann konnte keinen Munitionserwerbschein vorweisen und hatte die Patrone unerlaubt mit sich geführt. Die Beamten stellten den Fund sicher und erstatteten Anzeige. Danach konnte der Mann seine Reise vom Flughafen Memmingen fortsetzen, heißt es.

Aufregung um Dublin-Reisende am Flughafen Memmingen

Am Abend bekamen die Beamten der Grenzpolizeigruppe Memmingen am Airport dann durch Grenzbeamte aus Irland eine Somalierin überstellt, die dort ohne gültige Ausweisdokumente einreisen wollte. Die 19-jährige war zuvor am Allgäu Airport Memmingen regulär mit dem Ryanair-Flieger nach Dublin ausgereist.

Auf dem Weg hatte sie offensichtlich ihre Reisedokumente entsorgt. Die Einreise nach Irland wurde der 19-Jährigen verweigert - sie musste wieder zurück nach Memmingen fliegen. In Deutschland angekommen äußerte sie letztendlich ein Asylgesuch. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau wegen mehrerer Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz angezeigt und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben.