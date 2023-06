Das gab's noch nie: Flughafen Memmingen knackt schon jetzt Eine-Million-Marke

Der Flughafen Memmingen verzeichnet Ende Mai über eine Million Passagiere - so früh, wie noch nie. Packt der Allgäu Airport das Rekordjahr trotz Personalmangel?

27.06.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Die Monate Januar bis Mai 2023 haben dem Flughafen Memmingen erneut einen Rekord beschert: In diesem Zeitraum sind laut der Verkehrsstatistik des Flughafenverbandes ADV bereits über eine Million Passagiere ab und nach Memmingen geflogen.

"Das gab es noch nie", sagt Flughafen-Sprecherin Marina Siladji auf Anfrage unserer Redaktion. Zum Vergleich: 2022 wurden erst Mitte September 1,3 Millionen Passagiere gezählt.

Rekordzahlen am Flughafen Memmingen: Warum steigen die Zahlen Jahr um Jahr?

Siladji führt diese Rekordzahl auf die noch immer ungebremste Reiselust nach der Corona-Pandemie zurück. "Aber auch die Airlines stocken auf", erklärt die Sprecherin. Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet Passagieren 2023 mit Korfu, Krakau, Malta, Neapel, Valencia und Rom zum Beispiel neue Ziele.

Die Flugverbindungen werden laut Siladji gut angenommen. Von März bis Mai liegen die Auslastungen der neuen Flüge zwischen 83 Prozent (Korfu) und 91 Prozent (Neapel). Die Flugfrequenzen steigen ebenfalls: "Sowohl WizzAir als auch Ryanair erhöhen die Anzahl der Flüge pro Woche."

Allgäu Airport: Welche Flüge waren 2023 bisher am meisten ausgelastet?

Welche Ziele bei Fluggästen besonders beliebt sind, könne Siladji nicht abschätzen: "Wir können nur Zahlen zu Passagieren und Auslastung der Flüge liefern." Gemessen an der Zahl der Passagiere sticht Mallorca hervor. Dorthin gebe es aber auch die meisten Flüge – zum Teil heben zweimal am Tag Maschinen vom Allgäu in Richtung der spanischen Insel ab. Gut ausgelastet sind neben Neapel (Italien) außerdem die Flüge nach Pristina (Kosovo) und Bukarest (Rumänien).

Der Flughafen Memmingen ist für seine vielen Verbindungen nach Osteuropa bekannt. Knapp die Hälfte der Flüge ab Memmingerberg steuern in Richtung Osten. Statistiken dazu, wie viele der Fluggäste Berufspendler, Familienbesucher oder Urlauber sind, gebe es laut Siladji nicht.

Sprecherin Flughafen Memmingen: "Trotz Personalmangel gut aufgestellt"

Der Allgäu Airport steuert geradewegs auf ein Rekord-Reisejahr zu, bis Ende 2023 erwartet der Flughafen 2,3 Millionen Passagiere. Auf was müssen sich die Fluggäste also gefasst machen? "Es kann immer wieder zu Wartezeiten im und um den Flughafen kommen", sagt Siladji. Sie empfiehlt daher eine frühzeitige Anreise, um genug Zeit für das Parken und die Gepäckaufgabe zu haben.

Trotz Personalmangel soll der Flughafen-Betrieb laut der Sprecherin aber reibungslos funktionieren: "Es gibt aktuell viele offene Stellen, aber für unsere Passagiere entstehen dadurch keine Einschränkungen." Personal wird beispielsweise in den Bereichen Passagier- und Gepäckabfertigung, Technik oder Lohn- und Finanzbuchhaltung gesucht.

Flughafen Memmingen: Das ist der Sommerflugplan 2023