Verdächtiger Gegenstand legte Flugverkehr am Memminger Flughafen lahm

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes durften am späten Mittwochnachmittag keine Flugzeuge am Flughafen Memmingen starten und landen.

22.06.2023 | Stand: 11:16 Uhr

Aktualisiert um 19.47 Uhr. Wegen eines verdächtigen Gegenstandes durften am späten Mittwochnachmittag keine Flugzeuge am Flughafen Memmingen starten und landen. Der Gegenstand sei außerhalb des Flughafengeländes entdeckt worden, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Die Polizei bestätigte: Bei Vermessungs- und Grabungsarbeiten seien Bauarbeiter auf den Gegenstand gestoßen. Die Baustelle liege 900 Meter südlich der Start- und Landebahn.

Etwa gegen 16.45 Uhr war der metallische Gegenstand bei den Bauarbeiten entdeckt worden. Zwar war um 17.15 Uhr noch immer nicht klar, um was es sich dabei handelt, dennoch wurde der Flugverkehr nach etwa einer halben Stunde laut Polizei wieder freigegeben. Die Distanz von 900 Metern zur Start- und Landebahn sei zu groß, eine Gefahr hätte für den Flugbetrieb nicht bestanden.

Sperrung am Allgäu Airport: Flugzeuge konnten nicht starten oder landen

Mehrere Flugzeuge konnten am späten Nachmittag wegen der unklaren Situation nicht nach Plan starten und landen. Zwei Maschinen aus Brindisi (Italien) und Pristina (Kosovo) wurden zum Flughafen Friedrichshafen umgeleitet. Eine davon durfte wenig später mit allen Passagieren an Bord wieder nach Memmingen fliegen, sodass der nächste Flug dieser Maschine von Memmingerberg aus am selben Abend nicht gestrichen werden musste, sagte die Sprecherin. Bis in den Abend hinein wirkte sich die Störung aus, hatten Flüge Verspätung.

Die Fundstelle wurde von der Polizei abgesperrt, der Kampfmittelräumdienst verständigt. Am frühen Abend dann die Entwarnung: Die Experten hatten den metallischen Gegenstand ausgegraben und entdeckt, dass es sich nicht beispielsweise um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder um einen anderen gefährlichen Gegenstand handelt, sondern lediglich um eine Metallhülse ohne Sprengmittel. "Weitere Maßnahmen waren dadurch nicht mehr erforderlich", teilte die Polizei am späten Abend mit.

