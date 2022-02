Ungeimpfter Moldauerin wird Einreise am Flughafen Memmingen verweigert

Am Flughafen Memmingen wurde am Dienstag einer Moldauerin die Einreise verweigert, weil sie keinen vollständigen Impfnachweis vorlegen konnte.

02.02.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Am Flughafen Memmingen wurde einer 19-jährigen Moldauerin die Einreise nach Deutschland verweigert, weil sie keinen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung vorlegen konnte. Sie konnte lediglich einen PCR-Test vorweisen, berichtet die Polizei. Die Frau ist mit einem Flug aus Timisoara/Rumänien am Allgäu Airport gelandet.

Flughafen Memmingen: Einreise wegen fehlenden Impfausweises verweigert

Als sogenannte Drittstaatler und Drittstaatlerinnen benötigen Staatsangehörige aus Moldau einen vollständigen Impfnachweis für die Einreise nach Deutschland. Der 19-Jährigen wurde deshalb am Flughafen Memmingen die Einreise verweigert. Sie tritt am Mittwoch ihren Rückflug über den Flughafen Frankfurt/Main an.

