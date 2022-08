Flughafen Memmingen veröffentlicht Winterflugplan 2022/23 - mit neuen Zielen

Der Winterflugplan 2022-2023 am Flughafen Memmingen zeigt, welche Ziele im Winter vom Allgäu aus angeflogen werden. Zwei neue Flugziele stehen schon fest.

09.08.2022 | Stand: 11:04 Uhr

Der Winterflugplan 2022-2023 für den Flughafen Memmingen ist da. Und einmal ist der Flugplan nicht nur für Touristen wichtig, die den Winter oder zumindest Weihnachten 2022 in der Sonne verbringen wollen. Auch Geschäftsreisende dürften die Flugziele, die vom Allgäu Airport aus angeflogen werden, genau in den Blick nehmen. Einmal mehr konzentriert sich der Flughafen dabei auf Ziele in Osteuropa.

Winterflugplan 2022-23: Wohin kann man von Memmingen

Welche Airlines fliegen den Memminger Flughafen an?

Gibt es neue Ziele, die vom Allgäu Airport aus angesteuert werden?

Wo kann man am Flughafen Memmingen parken?

Hier alle Infos zum Winterflugplan 2022/2023 am Flughafen Memmingen, die Fluggesellschaften, die ab Memmingerberg starten, die neuen Ziele und die Übersicht zum Parken.

Winterflugplan 2022-2023: Welche Airlines fliegen den Memminger Flughafen an?

Ryanair

Wizzair

Corendon

Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die im Sommer von Memmingen aus nach Mallorca flog, ist im Winterflugplan aktuell nicht mehr dabei.

Das sind die Flugziele im Winterflugplan 2022/23 am Flughafen Memmingen:

Amman /AMM (Jordanien) - Ryanair

/AMM (Jordanien) - Ryanair Alicante /ALC (Spanien) - Ryanair

/ALC (Spanien) - Ryanair Banja Luka /BNX (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair

/BNX (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair Barcelona /BCN (Spanien) - Ryanair

/BCN (Spanien) - Ryanair Belgrad /BEG (Serbien) - Wizz Air

/BEG (Serbien) - Wizz Air Bukarest /OTP (Rumänien) - Wizz Air

/OTP (Rumänien) - Wizz Air Catania /CTA (Italien) - Wizz Air

/CTA (Italien) - Wizz Air Chisinau /KIV (Moldawien) - Wizz Air

/KIV (Moldawien) - Wizz Air Cluj-Napoca /CLJ (Rumänien) - Wizz Air

/CLJ (Rumänien) - Wizz Air Dublin /DUB (Irland) - Ryanair

/DUB (Irland) - Ryanair Faro /FAO (Portugal) - Ryanair

/FAO (Portugal) - Ryanair Fuerteventura /FUE (Spanien) - Corendon

/FUE (Spanien) - Corendon Gran Canaria /LPA (Spanien) - Ryanair

/LPA (Spanien) - Ryanair Hurghada /HRG (Ägypten) - Corendon

/HRG (Ägypten) - Corendon Kukes /KFZ (Albanien) - Wizz Air

/KFZ (Albanien) - Wizz Air Kutaissi /KUT (Georgien) - Wizz Air

/KUT (Georgien) - Wizz Air Lamezia Terme /SUF (Italien) - Ryanair

/SUF (Italien) - Ryanair Lanzarote /ACE (Spanien) - Ryanair

/ACE (Spanien) - Ryanair London /STN (England) - Ryanair

/STN (England) - Ryanair Malaga /AGP (Spanien) - Ryanair

/AGP (Spanien) - Ryanair Nis /INI (Serbien) - Wizz Air

/INI (Serbien) - Wizz Air Ohrid /OHD (Nordmazedonien) - Wizz Air

/OHD (Nordmazedonien) - Wizz Air Paphos /PFO (Zypern) - Ryanair

/PFO (Zypern) - Ryanair Palermo /PMO (Italien) - Ryanair

/PMO (Italien) - Ryanair Palma de Mallorca /PMI - Ryanair

/PMI - Ryanair Pescara /PSR (Italien) - Ryanair

/PSR (Italien) - Ryanair Plovdiv /PDV (Bulgarien) - Wizz Air

/PDV (Bulgarien) - Wizz Air Podgorica /TGD (Montenegro) - Wizz Air

/TGD (Montenegro) - Wizz Air Porto /OPO (Portugal) - Ryanair

/OPO (Portugal) - Ryanair Pristina /PRN (Kosovo) - Wizz Air

/PRN (Kosovo) - Wizz Air Riga /RIX (Lettland) - Ryanair

/RIX (Lettland) - Ryanair Santiago de Compostela /SCQ (Spanien) - Ryanair

/SCQ (Spanien) - Ryanair Sarajewo /SJJ (Bosnien & Herzegowina) - Wizz Air

/SJJ (Bosnien & Herzegowina) - Wizz Air Sibiu /SBZ (Rumänien) - Wizz Air

/SBZ (Rumänien) - Wizz Air Skopje /SKP (Nordmazedonien) - Wizz Air

/SKP (Nordmazedonien) - Wizz Air Sofia /SOF (Bulgarien) Ryanair und Wizz Air

/SOF (Bulgarien) Ryanair und Wizz Air Suceava /SCV (Rumänien) - Wizz Air

/SCV (Rumänien) - Wizz Air Targu Mures /TGM (Rumänien) - Wizz Air

/TGM (Rumänien) - Wizz Air Tel Aviv /TLV (Israel) - Ryanair

/TLV (Israel) - Ryanair Temeswar /TSR (Rumänien) - Wizz Air

/TSR (Rumänien) - Wizz Air Teneriffa /TFS (Spanien) - Ryanair

/TFS (Spanien) - Ryanair Thessaloniki /SKG (Griechenland) - Ryanair

/SKG (Griechenland) - Ryanair Tirana /TIA (Albanien) - Wizz Air

/TIA (Albanien) - Wizz Air Tuzla /TZL (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair und Wizz Air

/TZL (Bosnien & Herzegowina) - Ryanair und Wizz Air Varna /VAR (Bulgarien) - Wizz Air

/VAR (Bulgarien) - Wizz Air Zagreb/ZAG (Kroatien) - Ryanair

Allgäu Airport: Gibt es neue Ziele im Winter 2022-23?

Ja - mit Lanzarote kommt im Winter auch die vierte große Kanaren-Insel hinzu, die ab Memmingen erreichbar ist. Ryanair wird sie ab 5. November jeden Samstag ansteuern, berichtete der Allgäu Airport. Ab November 2022 steht auch Fuerteventura wieder auf dem Memminger Flugplan. Die Insel wird von Corendon angeflogen.

Lanzarote ist ein neues Ziel im Winterflugplan 2022-23 des Flughafens Memmingen. Bild: Wieslaw Jarek, imago

Von wann bis wann gilt der Winter-Flugplan in Memmingen?

Die Wintersaison 2022-2023 am Flughafen Memmingen beginnt mit dem Flugplanwechsel am 30. Oktober. Dann gilt nach dem Sommerflugplan der Winterflugplan für die Fluglinien, die von Memmingerberg aus starten. Der Flugplan gilt bis 25. März 2023.

Gibt es den Winter-Flugplan Memmingen zum Download?

Ja, den Winterflugplan 2022-23 des Allgäu Airports (Stand 2.8.22) gibt es hier zum Download im pdf-Format.

Rückblick: So war der Winterflugplan am Memminger Flughafen vergangenes Jahr

Der Flughafen Memmingen war vergangenes Jahr mit einem Rekord in die neue Wintersaison gestartet. Denn noch nie in der Geschichte von Süddeutschlands größtem Low Cost Airport gab es so viele Flugziele während der kalten Jahreszeit. Insgesamt standen 44 Flugverbindungen zur Verfügung. Sein Osteuropa-Angebot erweiterte der Allgäu Airport damals um ein weiteres Ziel - Plovdiv, die zweitgrößte Stadt Bulgariens wurde angeflogen. Auch die russische Fluggesellschaft Pobeda nahm ihre Flüge von Memmingen nach Moskau wieder auf. Im neuen Winterflugplan 2022/23 ist Moskau nicht mehr vorgesehen.

