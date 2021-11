Fracht-Infrastruktur für Amazon beantragt

Der Flughafen Memmingen konkretisiert Pläne. Der Landkreis wird gehört und hat Einwendungen. Zudem gibt es Kritik vom BUND Naturschutz. Das steckt dahinter.

18.11.2021 | Stand: 18:41 Uhr

„Konkretisierte Planungen“ nennt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid die beantragten Änderungen der Plangenehmigung der Flughafen Memmingen GmbH. Diese Änderungen zur Umgestaltung des Südbereichs des Flughafens Memmingen sind im Oktober bei der Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – als zuständige Genehmigungsbehörde eingegangen, betreffen das Frachtverteilerzentrum mit Umschlaghalle, Parkhaus und Zuwegung, das an den Online-Händler Amazon für 15 Jahre vermietet werden soll.

Es geht nicht um die Belange der Bevölkerung

Das Luftamt setzt zum Antrag ein luftrechtliches Plangenehmigungsverfahren mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange um. Dabei wird zum einen den betroffenen Fachbereichen des Landratsamtes als Untere Staatsbehörde sowie dem Landkreis als kommunale Gebietskörperschaft die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Belange der Bevölkerung können in der Stellungnahme nicht geltend gemacht werden. Diese war jüngst Thema im Kreisausschuss.

Im Antrag sind unter anderem die Errichtung einer Frachtumschlaghalle, eines Parkhauses, das Vorfeld 6 mit entsprechender Verkleinerung und Erschließungsstraße, angepasste Rollwege und landschaftspflegerische Begleitplanungen sowie Umrisse von Hochbauflächen und Hallengebäuden eingebracht. Die Flughafen GmbH hat ihrem Antrag eine schalltechnische Untersuchung sowie ein Verkehrsgutachten beigefügt. Eine Neuigkeit darin: Es wird ab der Flugplanperiode 2028/2029 von etwa zehn zusätzlichen Flügen mit Luftfracht wöchentlich ausgegangen. Frachtflüge wären für Amazon eine Option. Diese Zahl, so Schmid, geht aus Gesprächen mit Amazon hervor. Das bedinge wiederum einen Zugang zum Rollfeld.

Nachtflüge sind nicht vorgesehen

Schmid macht im Gespräch mit der MZ klar: „Wir haben keine Änderung der genehmigten Betriebszeiten eingereicht“. Soll heißen: Der Frachtflug würde am Tag, nicht in der Nacht stattfinden. Übrigens: Frachtflug gibt es laut Ralf Schmid bereits jetzt am Flughafen Memmingen – ein bis zwei Flüge im Monat, darunter zu humanitären Zwecken. Wäre an der Stelle des Verteilerzentrums die zuvor vorgesehene Flugwartungsmöglichkeit entstanden, dann wäre dort, so Schmid, ebenso Flugverkehr angefallen. „Wir haben damals Annahmen getroffen“, so der Airport-Chef. Jetzt gehe es um die Anpassung, also die Konkretisierung.

Landkreis gibt eine Stellungnahme ab

Diese blieben im Kreisausschuss nicht ohne Einwendungen. Der Landkreis sehe beispielsweise durch den zunehmenden Frachtflugverkehr Einwirkungen auf die Gesundheits- und Tourismusregion Unterallgäu – mit Blick auf lärmintensive Flugbewegungen insbesondere über den Kneipp-Kurorten. Bedenken gibt es zudem mit Blick auf das Kreisstraßennetz. „Es steht zu befürchten, dass durch die Ansiedlung des Frachtzentrums ohne neue Autobahnanschlussstelle eine Verkehrsverlagerung auf das untergeordnete Kreisstraßennetz erfolgt und die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen MN17, MN16 und MN15 überschritten werden.“ Dahingehend lehne man sich ergebende Kostenbelastungen für den Landkreis – als Straßenbaulastträger mit Bau- und Unterhaltungskosten – ab. Der Landkreis habe bereits die Herstellung eines zusätzlichen, direkten Anschlusses an die A96 beantragt. Der Wunsch sei bisher von der Autobahndirektion beziehungsweise der Bundesverwaltung abgelehnt worden.

Kritik gibt es vom BUND

Lesen Sie auch

Amazon plant Frachtflüge am Allgäu Airport Wirtschaft

Kritik äußert im Rahmen einer Pressemitteilung der BUND Naturschutz. „Waren mit dem Flugzeug zu transportieren, ist die mit Abstand umweltschädlichste Form des Gütertransports“, so der BUND-Landesvorsitzende Richard Mergner. Güterverkehr gehöre auf die Schiene. Helmut Scharpf, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu, befürchtet, die Belastung von Anwohnern in der Flughafen-Umgebung durch den Frachtflug zu erhöhen. Der BUND fordert das Luftamt auf, die Pläne am Allgäu Airport nicht zu genehmigen, sonst würden rechtliche Mittel geprüft. (msc)