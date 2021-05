Internet, Wasserversorgung und mehr: Rathauschef von Holzgünz hat noch viel vor

Franz Xaver Rolla ist seit einem Jahr Bürgermeister in Holzgünz. Einiges ist bereits bewegt worden – doch die Liste der geplanten Projekte ist lang.

28.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

18 Jahre lang hat Franz Xaver Rolla als freier Mitarbeiter für die Memminger Zeitung über Vereine und die Kommunalpolitik in Holzgünz berichtet – dann wechselte er von der schreibenden Zunft ins Rathaus: Vor einem Jahr wurde der einstige Berufssoldat in der 1400 Seelen-Gemeinde zum Bürgermeister gewählt. Vieles ist nach seinen Worten in dieser Zeit bereits bewegt worden. Aber der 57-jährige Familienvater hat in seiner Heimatgemeinde freilich noch viel vor.

Rolla bekleidet in zahlreichen Vereinen seit Jahren viele Vorstandsposten. Ehrenamtlich ist er auch für die Kommune tätig: „Als ehemaliger Berufssoldat in Pension kann ich mir das erlauben“, sagt der Rathauschef, dem seine Heimatgemeinde bereits seit 22 Jahren sehr am Herzen liegt: Viele Dinge, die noch von seinem Vorgänger Paul Nagler in die Wege geleitet wurden, habe er bereits abgeschlossen. Hier nennt er die Stichworte „Gas“ und „Glas“. Gemeint ist, dass in den beiden Ortsteilen demnächst 70 Prozent der Haushalte an das Erdgasnetz angeschlossen sind. Gleichzeitig sind Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt worden, mit denen schnelle Internetverbindungen möglich sind.

100.000 Euro fließen in Holzgünzer Wasserversorgung

Darüber hinaus berichtet Rolla, dass man die beiden bis zu 160 Meter tiefen Brunnen der gemeindlichen Wasserversorgung für rund 100.000 Euro so ertüchtigt habe, dass die Fernwartung jetzt digital erfolgen könne. Ferner seien für etwa 80.000 Euro im Rathaus und der Bücherei neue Fenster eingebaut und die Fassaden saniert worden.

Ferner habe man ein Gemeinde-Entwicklungskonzept im vergangenen Sommer gestartet und Arbeitskreise gegründet. Diese befassen sich beispielsweise mit einem Generationen-Treffpunkt und dem Dorfladen, der von einer neuen Pächterin mit neuem Konzept im Juli wieder eröffnet werden soll. Laut Rolla hat die frühere Café-Betreiberin ein offenes Ohr für die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerschaft. Zudem verfolgt die Gemeinde zusammen mit der Quartiersmanagerin Petra Gschwendtner im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ein Seniorenkonzept, um die ältere Generation stärker in das Dorfleben zu integrieren.

Kindergarten soll erweitert werden

Bereits begonnen wurden laut dem Bürgermeister unter anderem folgende Projekte: Der Kindergarten soll mit einem Anbau und der Auslagerung einer dritten Gruppe – vermutlich als Natur- oder Wald-Gruppe – erweitert werden. Rolla schätzt die Kosten ohne eine mögliche Förderung von 35 bis 40 Prozent auf rund eine Million Euro. Weiter müsse das Gebäude der Feuerwehr für etwa eine halbe Million Euro aufgestockt werden, damit den Floriansjüngern künftig ein separater Umkleideraum zur Verfügung stehe. Der bisherige Aufenthaltsraum wird dazu ins Obergeschoss verlegt. Fern soll gemeinsam mit anderen Wehren ein neues Fahrzeug für etwa 200.000 Euro beschafft werden.

Lesen Sie auch

Haushaltsplan 2021 Trotz Corona-Lage keine Kredite nötig: Ruderatshofen will kräftig investieren

In Schwaighausen will sich die Gemeinde nach Rollas’ Worten in einem demnächst zu bauenden Gebäudekomplex auf dem ehemaligen Hörnle-Hof „einkaufen“ und diesen zum Teil der Sozialstation Günztal für 15 Tagespflegeplätze zur Verfügung stellen.

Holzgünz soll lebenswerteren Dorfmittelpunkt bekommen

Ferner schwebt dem Bürgermeister vor, den Dorfplatz zwischen Rathaus, Kindergarten, Bücherei und Dorfladen zu einem lebenswerten Dorfmittelpunkt umzugestalten. Zuvor müsse die Straße vom Landkreis aber noch „ertüchtigt“ werden.

Rolla saß früher bereits zwei Wahlperioden im Gemeinderat, davon sechs Jahre als Dritter Bürgermeister. Insoweit wusste er bereits vor seiner Wahl zum Rathauschef, „was auf mich zukommt“. Es bereite ihm viel Freude, in der schuldenfreien und mit „guten „Rücklagen“ ausgestatteten Gemeinde vielfältige Projekte angehen zu können. Allerdings vermisst er aufgrund der Corona-Pandemie derzeit den engen Kontakt zu seinen Mitbürgern: „Früher bekam man viel leichter mit, wo die Leuten der Schuh drückt.“