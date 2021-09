Frau attackiert Freund mit Messer: Mann liegt blutend im Treppenhaus

Ein Beziehungsstreit ist in Memmingen eskaliert: Die Polizei fand einen 49-Jährigen stark blutend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Das ist bislang bekannt.

22.09.2021 | Stand: 17:05 Uhr

Erneut hat eine 49-Jährige mit ihrem gleichaltrigen Lebenspartner gestritten. Die Auseinandersetzung eskalierte am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Mozartstraße in Memmingen: Die Polizei fand den 49-Jährigen stark blutend im Treppenhaus des Gebäudes. Was war geschehen?

Frau verletzt Mann an der Stirn

Laut den ersten Ermittlungen der Polizei soll die 49-Jährige ihren Freund mit einem Messer angegriffen und ihn an der Stirn verletzt haben. Die Beamten nahmen die Täterin in der Wohnung fest.

Beide Partner waren stark betrunken

Das Paar war an dem Nachmittag stark betrunken: Die Frau hatte laut Polizei etwa 1,6 Promille Alkohol intus und der Mann etwa 3,2 Promille. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte den 49-Jährigen anschließend ins Klinikum Memmingen. Lebensgefährlich wurde der Mann nicht verletzt.

49-Jährige inzwischen im Gefängnis

Die 49-Jährige wurde am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die daraufhin Haftbefehl gegen die Angreiferin. Die Polizei brachte die 49-Jährige in ein bayerisches Gefängnis.

