Frau flüchtet vor der Polizei und will dann Beamte treten

Eine Frau ist in Salgen (Unterallgäu) zunächst vor der Polizei geflüchtet und wollte die Beamten dann treten. Das ist der Grund für ihr Verhalten.

02.03.2022 | Stand: 12:25 Uhr

In Salgen ist eine Frau am Dienstag vor der Polizei geflüchet. Nach kurzer Verfolgungsfahrt hinderten die Beamten die Frau auf einem Parkplatz an der Weiterfahrt, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin versperrte sie kurzerhand das Auto von innen.

Nachdem die Beamten das Auto geöffnet hatten, beleidigte sie diese und attackierte sie mit Fußtritten. Aufgrund der Vorgeschichte und der psychischen Auffälligkeit wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Die Beamten wurden nicht verletzt.

