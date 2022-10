Frau lässt Kaminkehrer nicht ins Haus und klagt gegen den Freistaat

Eine Pfaffenhoferin verwehrt einem Kaminkehrer den Zutritt in ihre Wohnung. Erst mit Unterstützung der Polizei kann der Schornsteinfeger seine Arbeit machen.

Von Jonas Klimm

14.10.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Pfaffenhofen ist an sich ein ruhiges Pflaster. Erst kürzlich ergab der Heimat-Check unserer Zeitung, dass die "Perle an der Roth" aus Sicht der Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer die drittsicherste Gemeinde im gesamten Landkreis Neu-Ulm ist. Eine Bewohnerin der Marktgemeinde machte zuletzt aber ordentlich Radau und beschäftigt nun die Justiz mit einem ungewöhnlichen Fall. Die Frau weigerte sich über Monate, den Kaminkehrer in ihre Wohnung zu lassen und klagte schließlich gegen den bayerischen Staat.

