Erschütterndes Geständnis im Bad Wörishofer Totschlagsprozess

In Bad Wörishofen wurde eine Mutter mit 35 Messerstichen getötet. Vor Gericht gibt der wegen Totschlags Angeklagte nun eine Erklärung ab.

21.01.2022 | Stand: 17:35 Uhr

32 Minuten. So lange brauchte Rechtsanwalt Alexander K. Esser, um die schriftlich vorbereitete Einlassung seines Mandanten zu verlesen. 32 Minuten, die den Zuhörern im Gerichtssaal des Memminger Schwurgerichts ebenso wie dem Angeklagten Rusi I. einiges abverlangten: Mit gesenktem Kopf, in sich zusammengesunken verfolgte der schmächtige 28-Jährige, was sein Rechtsanwalt vorlas. Irgendwann konnte er dann die Tränen nicht mehr zurückhalten, als er noch einmal mitanhören musste, was er in der Nacht zum 28. März 2021 gegen 1 Uhr getan hat.