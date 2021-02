Der Prozess, ob beim Fischertag in Memmingen Frauen in den Stadtbach jucken dürfen, geht in die nächste Runde. Warum der Fischertagsverein in Berufung ging.

12.01.2021 | Stand: 20:38 Uhr

Dürfen Frauen beim jährlichen Fischertag in Memmingen den Stadtbach mitausfischen? Das Amtsgericht hatte im August mit „Ja“ geurteilt, nachdem Vereinsmitglied Christiane Renz den Fischertagsverein als Veranstalter entsprechend verklagt hatte. Doch der Verein legte Berufung ein – diese wird vor dem Landgericht Memmingen verhandelt. Ein Termin steht noch nicht fest, aber die Richter: Landgerichtspräsident Konrad Beß leitet die Verhandlung bei der 1.Zivilkammer. Er ist kein Memminger – ebenso wie die beiden anderen Richter an seiner Seite.