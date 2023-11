Frauen des ECDC feiern erfolgreiches Wochenende in Berlin

Eishockey-Bundesliga: Die Frauen der Memminger Indians holen bei den „Eisbären Juniors“ sechs Punkte. Sie müssen dafür aber ganz schön schuften.

06.11.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Durch zwei Erfolge beim Drittplatzierten Berlin haben die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen Tabellenplatz zwei in der Frauen-Bundesliga gefestigt. 4:3: So lautete aus Memminger Sicht das Resultat des ersten Spiels. Das zweite gewannen die Memmingerinnen 3:1. Nach zehn Spieltagen liegen die Frauen des ECDC drei Punkte hinter dem ERC Ingolstadt. Die weite Fahrt in die deutsche Hauptstadt mussten die Maustädterinnen ohne Laura Kluge (verletzt), Luisa Bottner und Julia Wagner (beide krank) sowie Lilly Uhrmann (Spiel Stammverein) antreten. Dafür bekamen sie die Unterstützung von mehr als 20 mitgereisten Sponsoren.

Nicola Eisenschmid erzielt den ersten Treffer für Memmingen

Daserste Spiel: Im ersten Spiel setzten die Indians die Gastgeberinnen sofort unter Druck, Berlin lauerte auf Konter. Den ersten Treffer der Partie erzielte in der 14. Minute Nicola Eisenschmid für die Allgäuerinnen. Bei diesem Stand wurden auch erstmals die Seiten gewechselt. Auch zu Beginn des zweiten Drittels hatte Memmingen

Unglaublicher Reflex der Berliner Torhüterin

Das zweite Spiel: Auch in der zweiten Begegnung versuchten die Allgäuerinnen, von Beginn an Druck aufzubauen. Die „Eisbären Juniors“ standen defensiv aber wieder gut. Vor allem Berlins Torhüterin Sara Brammen bekam im Laufe des Drittels einiges zu tun. In der siebten Minute verhinderte sie nur mithilfe eines unglaublichen Reflexes den Führungstreffer der Indians durch Nicola Eisenschmid. Mit viel Druck der Memmingerinnen ging es im zweiten Drittel weiter. Aber sie konnten Berlins Abwehr und deren Torhüterin einfach nicht überwinden. Drei Minuten vor der Pause war sie dann aber machtlos, als Julie Schiefer einen Querpass zum 1:1 verwandelte. Spannend ging es im letzten Drittel zu: Nach 47 Minuten fiel der Berliner Ausgleich. Thea-Marleen Bartell wurde zwar als Torschützin bei den „Eisbären“ vermeldet, doch eigentlich war es eine Memminger Abwehrspielerin, die durch einen verunglückten Pass Sandra Abstreiter im Memminger Kasten überraschte. Doch nur eine Minute später führten die Maustädterinnen wieder. Andrea Lanzl stand goldrichtig, um im Nachschuss das 2:1 für den ECDC zu erzielen. Knapp drei Minuten vor dem Spielende erhöhten die Memmingerinnen auf 3:1. In Überzahl brachte Charlott Schaffrath den Puck im Tor unter. Die Berlinerinnen versuchten erneut alles und nahmen wiederum ihre Torhüterin vom Eis. Es blieb aber beim 3:1-Erfolg für die Gäste.

Was Memmingens Trainer zu den Spielen in Berlin sagt

ECDC-Trainer Waldemar Dietrich sagte nach den beiden Partien: „Es waren die erwartet schweren Spiele gegen einen guten Gegner. Wir haben uns im ersten Spiel viele Chancen erarbeitet und schöne Tore erzielt. Am Schluss haben wir den Erfolg dann fast noch aus der Hand gegeben. Aber der Sieg war absolut verdient. Auch im zweiten Spiel haben wir dominiert. Berlin hat mithilfe einer starken Torwartleistung gut verteidigt. Ich bin insgesamt recht zufrieden und kann meinem Team nur ein Lob aussprechen.“

In dieser Woche sind acht Indians-Spielerinnen für den Deutschland-Cup nominiert, vier U18-Spielerinnen fliegen zu Länderspielen nach Vierumäki (Finnland).

Die Spiele der ECDC-Frauen in Berlin in der Zusammenfassung

Spiel eins

Ergebnis: „Eisbären Juniors“ – ECDC Memmingen 3:4 (0:1; 1:1; 2:2).

Tore: 0:1 (13:05) Eisenschmid (Sabautzki, Schaffrath), 1:1 (27:24) Gruss (Bartell, Hofverberg), 1:2 (33:53) Schiefer (Bartsch, Strobel; PP1), 1:3 (43:00) Hark (Strobel, Schiefer; PP1), 1:4 (47:55) Sabautzki (Weichenhain, Wesloh), 2:4 (53:56) Nickisch (Stratton), 3:4 (56:56) Fiedler (Gruss).

Strafminuten: Berlin zehn, Memmingen zwei.

Spiel zwei

Ergebnis: „Eisbären Juniors“ – ECDC Memmingen 1:3 (0:0; 0:1; 1:2).

Tore: 0:1 (36:42) Schiefer (Hark, Swikull), 1:1 (46:57) Bartell (Gruss, Fiedler), 1:2 (47:43) Lanzl (Sabautzki,Eisenschmid), 1:3 (57:14) Schaffrath (Sabautzki, Eisenschmid; PP1).

Strafminuten: Berlin sechs, Memmingen zwei.

In der Frauen-Bundesliga geht es am 18./19. November mit zwei Spielen gegen den ESC Planegg weiter. (mit pg)