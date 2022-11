Frauen des ECDC Memmingen problemlos in Runde zwei

Die Bundesliga-Frauen der Indians aus Memmingen besiegen in der ersten Runde des DEB Pokals die Bietigheim-Bissingen Steelers deutlich mit 15:0.

Mit einem klaren 15:0- (4:0/6:0/5:0) Erfolg bei den Steelers aus Bietigheim-Bissingen sind die Frauen der Memminger Indians souverän in die zweite Runde des DEB Pokals eingezogen. In einer sehr fair geführten Partie steckten die Gastgeber nie auf und hatten mit den beiden Torfrauen die auffälligsten Spielerinnen.

Der Eishockey-Bundesligist trat mit vier kompletten Sturmreihen sowie sechs Verteidigerinnen an. Lediglich die verletzte Kapitänin Daria Gleissner fehlte. Schon nach 52 Sekunden zappelte die Scheibe erstmals im Tornetz der Gastgeber. Marina Swikull hatte die Indians in Führung gebracht.

Memmingen baut Führung bis zur ersten Pause aus

Bis zur ersten Pause bauten die Allgäuerinnen ihre Führung auf 4:0 aus. Auch nach dem ersten Seitenwechsel ein unverändertes Bild und die Steelers bekamen viel Druck. Sechs weitere Treffer fielen in diesem Abschnitt und beim Stand von 10:0 für die Gäste ging es in die zweite Pause. Die Allgäuerinnen dominierten dann auch das letzte Drittel und schraubten das Schlussresultat auf 15:0 in die Höhe.

Für die Memminger Indians-Frauen waren Marina Swikull, Theresa Knutson und Ante Sabautzki doppelt erfolgreich, je einmal trafen Sonja Weidenfelder, Julia Männlein, Kim Bürge, Luisa Bottner, Lena Kartheininger, Anne Bartsch, Katharina Häckelsmiller und Anna Rose.

Zwölf verschiedene Torschützinnen bei Memmingen

ECDC-Headcoach Waldemar Dietrich betonte nach dem Spiel: „Ich freue mich, dass wir zwölf verschiedene Torschützen hatten und möchte mich bei den Steelers für das sehr faire Spiel bedanken.“

Die zweite Runde des DEB Pokals findet am Wochenende 10./11. Dezember statt. Der Gegner der Memminger Indians steht noch nicht fest, sondern wird in der kommenden Woche ausgelost.

In der Bundesliga sind die Memmingerinnen bereits am nächsten Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag (17.15 Uhr) und Sonntag (12.15 Uhr) werden die beiden wegen des Gasalarms abgebrochenen beziehungsweise abgesagten Spiele gegen Bergkamen nachgeholt.