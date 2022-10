Frauen des ECDC Memmingen weiter ohne Punktverlust

Der ECDC Memmingen eilt in der Eishockey-Bundesliga von Sieg zu Sieg. Auch die Eisenbären Berlin Juniors können daran nichts ändern.

31.10.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Mit 5:2 und 7:0 haben die Eishockey-Frauen der Memminger Indians die Aufgabe bei den Eisbären Berlin Juniors mit Bravour gemeistert und ihre Erfolgsserie ausgebaut. Acht Siege in acht Spielen bedeuten 24 Punkte in der Tabelle der Frauen-Bundesliga. Da Verfolger Ingolstadt in Mannheim Federn ließ, beträgt der Vorsprung auf Platz zwei bereits fünf Punkte – und das mit zwei Spielen weniger.

Trotz einiger Ausfälle konnten die Indians mit 16 Feldspielerinnen und zwei Torfrauen die Reise in die Bundeshauptstadt antreten. Im ersten Spiel hütete Lilly Uhrmann das Tor der Allgäuerinnen und sie bekam in den ersten 20 Minuten nicht viel zu tun. Die Eisbären wurden in deren Verteidigungszone regelrecht eingeschnürt. Kamena Lassis im Gehäuse der Gastgeber bekam reichlich Arbeit. Ein Scheibenverlust der Eisbären leitete nach vier Minuten das 0:1 durch Laura Kluge ein. Die Indians drückten weiter, die Eisbären konzentrierten sich auf Konter, aber weitere Tore fielen bis zur ersten Pause nicht mehr.

Frauen des EDCD Memmingen lassen kaum Chancen zu

Drei Minuten waren dann im zweiten Drittel gespielt, bis die ECDC-Frauen auf 2:0 erhöhen konnten. Ein Schuss von Theresa Knutson wurde von den Gegnerinnen noch abgewehrt, dann stocherte Laura Kluge den Puck über die Linie ins Tor. Drei Minuten später erhöhte Katharina Häckelsmiller mit einem Schuss ins kurze Eck auf 3:0. Weitere zwei Minuten danach sorgte Antje Sabautzki per Rückhand für das 4:0. Nach 35 Minuten jubelten dann die Gastgeber. In Überzahl traf Maya Stöber zum 4:1. Die Eisbären versuchten zwar, im letzten Drittel Chancen zu erspielen, aber die Maustädterinnen ließen nicht viel zu. Nach 48 Minuten keimte doch noch einmal Hoffnung bei den Berlinerinnen auf, denn Annabella Sterzik staubte in Überzahl zum 4:2 ab. Zwar versuchten die Eisbären, weitere Tore zu erzielen, aber die Indians schafften es, selbst immer wieder Druck auszuüben. So blieb es bei Kontern der Berlinerinnen. 54 Sekunden vor dem Ende machte Alyssa Hulst mit einem Schuss in den Winkel zum 2:5 endgültig alles klar.

Beim zweiten Duell beider Mannschaften wechselten die Torhüterinnen. Bei den Eisbären begann Cohen Myers, bei Memmingen Emma Schweiger. Die Indians bauten sofort wieder Druck auf, aber die Eisbären verteidigten gut. Auch wenn das Spielgeschehen fast ausschließlich in der Verteidigungszone der Eisbären stattfand, wollte kein Treffer gelingen – noch nicht.

Lesen Sie auch

Eishockey in Memmingen Eishockey aktuell: ECDC-Frauen gewinnen Spitzenspiel

Alyssa Hulst gänzend aufgelegt

56 Sekunden nach Wiederbeginn dann die längst fällige Führung. Die Eisbären bekamen den Puck nicht vom Tor weg und Alyssa Hulst staubte zum 1:0 ab. Die Eisbären hielten weiter gut dagegen, aber in der 34. Minute kam es dann knüppeldick. Katharina Häckelsmiller ging alleine durch und traf sicher zum 2:0. Nur zehn Sekunden später stand es 3:0 für Memmingen durch Laura Kluge. Nachmals drei Minuten später erhöhte die glänzend aufgelegte Alyssa Hulst gar auf 4:0.

Auch im letzten Drittel konnten die Indians früh jubeln. Nach 30 Sekunden landete ein Schuss ins kurze Eck von Theresa Knutson zum 5:0 im Tor der Berlinerinnen. Memmingen ließ nicht nach und Alyssa Hulst erzielte nach 49 Minuten ihren dritten Treffer in diesem Spiel. Zwei Minuten vor dem Ende war es Luisa Bottner, die auf 0:7 erhöhte. Mit diesem Ergebnis endete das Spiel und so kam Emma Schweiger im Tor der Indians zu einem Shutout.

Berlin hatte mit seiner jungen Truppe und zwei ausgezeichneten Torfrauen den Indians einiges abverlangt, aber die sechs Punkte für die ECDC-Frauen waren hochverdient. Indians-Coach Waldemar Dietrich dazu: „Wir wussten, dass Berlin kein Selbstläufer wird. Alle bisherigen Spiele gingen mit einem Tor Unterschied aus. Wir blieben aber geduldig und konnten so unsere Spiele erfolgreich durchziehen.“

Die Pause für die Indians ist nur kurz. Bereits am Dienstag geht es für die Maustädterinnen in der ersten Runde des DEB Pokals zu den Steelers nach Bietigheim-Bissingen. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.