Frauen des TV Bad Grönenbach holen Vize-Meisterschaft

Trotz der Niederlage gegen Spitzenreiter Obergünzburg sind die Volleyballerinnen aus Bad Grönenbach weiter im Rennen um den Aufstieg in die Bayernliga.

11.04.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Im Spitzenspiel gegen den Landesliga-Meister TSV Obergünzburg hieß es nochmals für die Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach, alles rauszuholen, um die erfolgreiche Saison mit einem Sieg abzuschließen. Daraus wurde zwar leider nichts. Das Ergebnis des Spiels hatte jedoch keinerlei Einfluss mehr auf den Tabellenstand.

Bereits vor der Partie hatten sich die Bad Grönenbacherinnen Platz zwei gesichert. Nun geht es am Sonntag, 23. April, in der Relegation in Dingolfing gegen den Gastgeber (zweiter Platz Landesliga Süd-Ost) und Burgberg (Relegation Abstieg Bayernliga) um den Aufstieg in die Bayernliga. Im letzten Spiel der regulären Saison starteten die Unterallgäuerinnen vor einem großen Publikum mit Grönenbacher Fankurve motiviert. Die Mannschaft des Aufsteigers war mit einem großen Kader sehr gut aufgestellt, sodass Trainerin Sybille Schellenberg alle Spielerinnen flexibel einsetzen konnte. Gleich zu Beginn der Partie schien das Team jedoch etwas eingeschüchtert zu sein.

Starke Aufschläge der Gegner aus Obergünzburg

Aufgrund der starken Aufschläge und schnellen Angriffe von Obergünzburg über die Mitte taten sich die Grönenbacherinnen schwer, in das Spiel zu finden. So mussten die Damen des TVBG den ersten Satz recht schnell mit 15:25 an den Gegner abgeben. Im zweiten Satz ließ die anfängliche Anspannung der Grönenbacher Spielerinnen nach. Punkt für Punkt fanden sie in das Spiel und machten nun der gegnerischen Heimmannschaft Druck. Das Team aus Obergünzburg machte zudem mehr Eigenfehler, wodurch die Grönenbacherinnen ihre Führung ausbauen konnten. Zwei Punkte vor Satzende machten sie es allerdings nochmals spannend, sodass sich die Damen des TSV zurückkämpfen konnten. Letztendlich behielten die Unterallgäuerinnen die Oberhand und entschieden den Satz mit 25:21 für sich. Mit neu gewonnener Motivation starteten die Spielerinnen in den dritten Satz. Doch wie beim ersten Durchgang schlichen sich zu viele Eigenfehler ein. Die Bad Grönenbacherinnen hatten erneut Schwierigkeiten, die Aufschläge der Obergünzburgerinnen anzunehmen und konnten nur selten eigene Angriffe durchführen. Mit einer Aufschlagserie baute die Heimmannschaft den Vorsprung aus, der nur schwer aufzuholen war. Mit 25:11 gewann der TSVO seinen zweiten Satz in dieser Partie.

Vierter Satz hart umkämpft

Auch im vierten Abschnitt zeigte die Mannschaft aus Obergünzburg ein dominantes Spiel. Es kamen einige lange Ballwechsel zustande, in denen beide Teams unter Beweis stellten, warum sie ganz oben in der Tabelle stehen. Die Grönenbacher Spielerinnen machten wieder mehr eigene Punkte, doch sie konnten sich nicht ganz durchsetzen. Deswegen musste sich das Team nach einem hart umkämpften Satz mit 17:25 geschlagen geben.

Auch wenn es mit dem Sieg gegen den Tabellenführer nicht geklappt hat, sind die Spielerinnen des TVBG stolz auf die vergangene Saison in der Landesliga, in der sie als Aufsteiger sehr erfolgreich waren. Als Vizemeister haben sie nun sogar die Möglichkeit, in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga zu kämpfen.