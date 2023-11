Frauenleiche in der Mindel: Ermittlungen sind abgeschlossen

Am Sonntag haben Passanten eine Leiche in der Mindel entdeckt. Wie ist die Frau zu Tode gekommen? Die Ermittlungen der Polizei dazu sind nun abgeschlossen.

03.11.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Einen leblosen Körper im Wasser haben Passanten am Sonntagnachmittag an der Westernacher Straße in Mindelheim entdeckt: Ein herbeigerufener Notarzt hatte nur noch den Tod der 49-jährigen Frau feststellen können.

Unklar war, wie die Mindelheimerin zu Tode gekommen war. Eine Fremdbeteiligung oder Gewalteinwirkung durch Dritte schloss die Polizei bereits am Montagnachmittag aus. Ob der Leichnam obduziert wird, war zu der Zeit noch unklar. Inzwischen hat sich die Staatsanwaltschaft gegen eine Obduktion entschieden. "Die Kriminalpolizei geht von einem Unglück aus", erklärt Polizeisprecher Jürgen Krautwald . "Die Ermittlungen sind soweit abgeschlossen."

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau in die Mindel stürzte

Am wahrscheinlichsten ist für die Polizei , dass die 49-Jährige in die Mindel gestürzt ist - was genau zu dem Sturz führte, etwa, ob die Frau zum Beispiel einen Schwächeanfall erlitt, ist für die Behörde letztlich zweitrangig. "Für uns war es wichtig, Fremdeinwirkung und ein Kapitaldelikt auszuschließen", so Krautwald .