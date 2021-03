Frauentag geht in Memmingen wegen Corona neue Wege

Was in Schaufenstern und auf Plakatsäulen zu sehen ist.

05.03.2021 | Stand: 16:45 Uhr

Die Corona-Pandemie stellt alle Menschen vor ungewohnte Herausforderungen. Geschlechtsbezogene Ungleichheiten werden durch die Krise noch sichtbarer und verstärkt. Besonders Frauen geraten an ihre Belastungsgrenzen. Denn Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, die Versorgung von Angehörigen oder das Arbeiten in systemrelevanten Berufen waren und sind derzeit zu einem überwiegenden Teil Frauensache. Deshalb haben der Verein Frauennetzwerk Memmingen und Claudia Fuchs, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Memmingen, zum Internationalen Frauentag am 8.März zwei Initiativen auf den Weg gebracht.

So wurden auf Werbeflächen der Gesellschaft für Außenwerbung im Stadtgebiet Plakate mit verschiedenen Denkanstößen und Forderungen platziert. „Wir wollen damit auf gesellschaftliche Ungleichgewichte und Missstände aufmerksam machen und uns gleichzeitig in unserer Arbeit und mit unserem Engagement dafür stark machen“, sagen die Veranstalter.

Bei der Initiative „Hut-Ausstellung“ wurde eine Wanderausstellung konzipiert. Unter dem Motto „Alles unter einen Hut!? Frau-Sein zwischen Selbstverwirklichung und Überlastung“ gibt es nun davon eine „kleine Schwester“: Eine Auswahl an Roll-Ups dieser kleineren Version werden in verschiedenen Schaufenstern in der Innenstadt gezeigt. Die Ausstellung ist von Samstag, 6. März, bis Sonntag, 21. März, in folgenden Schaufenstern zu entdecken: Kalchstraße 7 (links neben ehemaligen Zigarrenladen Sturm), Maximilianstr 19/21 (ehemaliges Union Kino), Theaterplatz 2 ((Elsbethenhof /ehemalige Gastronomie), Lindauer Straße 13, Kramerstraße 10 ((ehemals Metzgerei Greiff) und Ulmer Straße 12.

Weitere Informationen: mm-frauen.de sowie frauennetzwerk-memmingen.de