Free Improvisors aus aller Welt treffen sich in Memmingen

In Memmingen kommen Mitglieder der internationalen Freien Improvisations-Szene zusammen. 16 Künstler aus sieben Ländern bieten an zwei Abenden spannende Musik.

20.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wie aus dem Nichts, ohne die geringsten Vorgaben, wird ein fulminanter Klangteppich gewebt, baut sich langsam auf. Überfallartig wirft eine Gitarre – oder war es ein Synthesizer? – fast schon bizarre Cluster ein, plötzlich jubelt eine Trompete über perlenden Pianoläufen. Rhythmus wird erkennbar, verschwindet wieder, Melodiephrasen und einzelne Töne werden einander zugeworfen, aufgefangen, weiterentwickelt. Die Musik hüpft und springt, schlägt Haken, wogt und schäumt, sprudelt und glitzert, impulsiv und energetisch, immer unberechenbar. Einzelne Saxophon- und Gesangsstimmen ploppen auf, es wird ruhiger, fast schon meditativ, bis zur völligen Stille. Andächtig und ergriffen lässt das Publikum danach Minuten des Schweigens verstreichen, bis es zum befreienden Applaus einsetzt, in den die Musiker und Musikerinnen mit einstimmen. Mit diesem 20-minütigen Tuttistück endete ein großartiges Festival für improvisierte Musik im Antoniersaal: das International Free Improvisors Meeting Memmingen.

Die Szene ist weltweit vernetzt

Diese Freie Improvisations-Szene ist weltweit vernetzt, spielt mehrmals wöchentlich über verschiedene Internetinitiativen miteinander und kommt auch immer wieder live fast überall auf der Welt zusammen, zuletzt in Amsterdam, Berlin oder München. Nun also in Memmingen, organisiert vom Memminger Kulturpreisträger Pit Kinzer mit Unterstützung des städtischen Kulturamts, dessen Leiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer ein Grußwort sprach. 16 hochkarätige Künstler und Künstlerinnen waren da – aus sieben Ländern, auf internationalen Bühnen zu Hause, teils lokal, teils via Internet verbandelt, teils einander noch gänzlich unbekannt.

Ensembles, die zusammen spielen, werden in Memmingen ausgewürfelt

Wie gestaltet man mit ihnen ein ansprechendes Programm über zwei Mal drei Stunden? Jeden Abend wurden aus diesem Pool der Musikalität kleinere Ensembles ausgelost, die etwa fünf bis 15 Minuten improvisierten. Ein Würfel bestimmte die Anzahl der Musiker und Musikerinnen, dann wurden deren Namen aus dem Hut gezaubert, bis der sich leerte. Alsdann begannen die Runden aufs Neue. So ergaben sich immer wieder neue, spannende Konstellationen, von Solo bis zum Sextett, es war abwechslungsreich und kurzweilig. Gab es hier eine Band aller sogenannten Begleitinstrumente, fand sich dort ein Bläserensemble mit Stimmbeteiligung. Elektronik traf teils auf Natur, teils auf weitere Elektronik, immer wunderbar visualisiert, sodass die Musik, die zwar immer für sich sprach, dennoch eine holografische Sogwirkung entfaltete.

Gespräch in der Universalsprache der Musik

„Für mich ist freie Improvisation ein Gespräch auf anderer Ebene in der Universalsprache der Musik“, sagt der beteiligte Saxophonist Paul Eiser. So haben sich alle Musiker sowohl untereinander als auch mit dem Publikum bestens unterhalten. Weitere Gesprächsrunden dieser Art werden bald wieder irgendwo auf der Welt live oder online stattfinden. Warum nicht nächstes Jahr auch wieder in Memmingen?

Woher die Musiker und Musikerinnen kamen

Diesmal waren dabei: Constance Cooper (New York), Piano, Keyboard – Paul Eiser (Salzburg), Saxophone, Percussion – Elisabeth Kelvin (Wien), Klarinette, Bassklarinette – Pit Kinzer (Markt Rettenbach, Electronic Wind Instrument – Brigitte Küpper (Köln), Stimme – JOPO (Basel), Saxophone, Klarinette – Boštjan Perovšek (Ljubljana), Live Electronics, Soundscapes – Ingeborg Poffet (Basel), Akkordeon, Stimme – Stephan Rustige (Allgäu), Trompete, Posaune, Euphonium, Alphorn – Dieter Serfas (Allgäu), Trommeln, Percussion – Norbert Stammberger (München), Saxophone – Roman Stolyar (Berlin/St. Petersburg), Piano, Flöten – Stefan Strasser (Köln), Gitarre, Piano, Electronics – Monika Trotula (London), Visuals – Ingrid Wegmayr (Salzburg), Gitarre und Johannes von Wrochem (Berlin), 10-saitige Gitarre.