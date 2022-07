Freibad in Ottobeuren muss für drei Tage schließen

Die Verwaltung in Ottobeuren reagiert auf Krankheitsfälle. Am Montag hat das Bad wohl wieder geöffnet. Gute Nachrichten gibt es für das Mindelheimer Bad.

29.07.2022 | Stand: 11:23 Uhr

Das Freibad in Ottobeuren ist seit Freitag wegen Krankheit vorübergehend geschlossen. Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren mit. Wie Geschäftsstellenleiterin Katharina Mösle auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, haben sich beide Vollzeitkräfte nacheinander krank gemeldet. Der Betrieb des Freibads sei deswegen nicht aufrecht zu erhalten, da sie die beiden einzigen Beschäftigten seien, die die Technik des Schwimmbads bedienen dürften. Zwar gebe es noch drei Rettungsschwimmer, die aber teilweise berufstätig seien. Zudem sei es aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht möglich, sie für die Technik einzusetzen.

Mitarbeiter in Ottobeuren meldet sich für Montag wieder zurück

Doch Mösle hat auch eine gute Nachricht: Einer der Mitarbeiter hat sich für Montag wieder zurückgemeldet, so dass wohl ab kommender Woche wieder ein regulärer Betrieb möglich ist. Nach Angaben der Geschäftsstellenleiterin besuchen an heißen Wochenende schon mal bis zu 1200 Badegäste das Schwimmbad. Das Freibad in Ottobeuren ist nicht das einzige in der Region, das aufgrund von Krankheitsfällen derzeit geschlossen ist. Auch in Mindelheim musste die Einrichtung schließen. Doch auch hier gibt es eine gute Nachricht: Ab Samstag soll das Freibad wieder öffnen.