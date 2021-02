Landrat Alex Eder rückt in den Beraterstab der FW-Landtagsfraktion auf. Ihre Forderungen: Grundschulen, Friseure und Einzelhandel sollen Mitte Februar öffnen.

09.02.2021 | Stand: 10:37 Uhr

Die Freien Wähler drängen auf rasche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die Grundschulen sollten so schnell wie möglich öffnen, fordern der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und der Unterallgäuer Landrat Alex Eder. Um die Gefahr möglicher Ansteckungen mit dem Virus so gering wie möglich zu halten, sollten auch Gemeindesäle und große Gaststuben genutzt werden, so Pohl. Friseure und der Einzelhandel sollen nach dem Willen der Freien Wähler Mitte Februar wieder öffnen dürfen.