Freiheitspreis: So könnte Memmingen feiern

Das Rahmenprogramm wird vom Marktplatz auf den Wein- und Roßmarkt verlegt. Was ein "Markt der Möglichkeiten" alles bieten soll.

30.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Es soll ein Tag werden, an dem Memmingen zeigt, wie bunt – wie frei – es ist. Ein Tag der Freude und ein Tag des Erinnerns. Es ist der Tag, an dem in Memmingen der Freiheitspreis vergeben wird. Die Vergabe wurde wegen der Corona-Pandemie auf den 21. Mai 2022 verschoben. Nicht nur das Datum steht fest. Klar ist auch: Der Memminger Freiheitspreis soll an den Journalisten, Publizisten und politischen Kommentator Professor Dr. Heribert Prantl verliehen werden. Die Laudatio wird der ehemalige Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert Lammert (CDU) halten.