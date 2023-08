Bauprojekt nahe der Innenstadt von Memmingen: Adventgemeinde bekommt grünes Licht

"Siebenten-Tags-Adventisten" planen ein Gemeindezentrum, in dem zum Beispiel Gottesdienste stattfinden werden. Zudem soll ein Haus mit Mietwohnungen entstehen.

05.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Dem Bau ihres Gemeindezentrums am Rennweg ist die Freikirche der „Siebenten-Tags-Adventisten“ ein Stück näher. Die Adventgemeinde Memmingen, eine Gruppe von 45 protestantischen Christen, will anstelle der bestehenden Gebäude an der Straße einen zweigeschossigen Neubau mit Satteldach errichten – als Ort für Gottesdienste, Bibelgespräche, Gesundheitskurse und Zusammenkünfte. Im Bereich dahinter sehen die Pläne ein dreigeschossiges Flachdach-Haus mit Mietwohnungen vor. Der Bauausschuss stimmte dem Antrag zu.

Neubau der Adventgemeinde soll aus Holz entstehen

Nach den Worten von Fabian Damm, Leiter des städtischen Baureferats, kann das Projekt eine „Aufwertung für den Rennweg“ mit sich bringen. Er ging dabei auf die Gestaltung des Gemeindezentrums ein, zu dem ein Saal mit etwa 80 Sitzplätzen gehört. Entstehen wird das Gebäude laut Gabriel Malek, der das Projekt als Verantwortlicher bei der Gemeinde betreut, aus Holz, die Außenfassade wird mit pulverbeschichteten Platten in Gelb gehalten sein.

In der Sitzung sprach Baureferatsleiter Fabian Damm auch die Situation im Innenhof zwischen den Gebäuden an, die im Vorfeld den Gestaltungsbeirat beschäftigt hatte. Kritisch hatten die Experten anfangs die enge Zufahrt, fehlende Freiflächen und die Parkplatzsituation beurteilt – aufgrund der Anregungen wurden die Pläne überarbeitet. Nun weisen sie laut Damm einen schönen, grünen Innenhof als Zugang zu Gemeindezentrum und Wohnhaus aus.

Anfänge der "Siebenten-Tags-Adventisten" in Memmingen reichen weit zurück

Nach eigenen Angaben der Adventgemeinde Memmingen reichen ihre Wurzeln weit zurück: Demnach fand 1906 eine kleine Gruppe von Gläubigen zusammen, die sich in verschiedenen Wohnungen traf. Nachdem wenige Jahre später regelmäßige Gottesdienste stattfanden und eine kleine Gemeinde entstanden war, nutzten die „Siebenten-Tags-Adventisten“ für einige Zeit wechselnde gemietete Räume für Zusammenkünfte, ehe sie 1979 das Gemeindehaus im Rennweg bezogen.

Neues Gemeindezentrum: Bauarbeiten sollen 2024 beginnen

Die Freikirche der „Siebenten-Tags-Adventisten“ existiert weltweit. Der Name der Glaubensgemeinschaft soll als zentralen Inhalt die Einhaltung des biblischen Ruhetags hervorheben – nach dieser Zählung handelt es sich beim siebenten Tag der Woche um den Sabbat (Samstag). Zudem erwarten Mitglieder der Adventgemeinde die Wiederkehr von Christus in der Welt. Vor dem Hintergrund ihrer Überzeugungen legen sie auch Wert auf eine gesunde Lebensweise und soziales Engagement. Pastor Philipp Steinweber, der die Memminger Gemeinde betreut, hatte zu einem früheren Zeitpunkt erklärt, dass man sich eine neue Heimat für die Adventisten wünsche – und das am bisherigen Standort, um nahe an der Innenstadt und nahe bei den Menschen zu bleiben.

Mit dem Baubeginn ist laut Gabriel Malek 2024 zu rechnen. Träger ist demnach der Süddeutsche Bauverein, die Liegenschaftsverwaltung der Freikirche mit Sitz in Ostfildern.