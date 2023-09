Wird’s eine Apfelkönigin? Oder ein Apfelkönig?

Beim Familien-Aktionstag im Freilichtmuseum Illerbeuren geht es am 1. Oktober nicht nur um Obst und Ernte.

21.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Beginn des Herbstes wird am Sonntag, 1. Oktober, im Schwäbischen Freilichtmuseum Illerbeuren traditionell mit dem Obsttag gefeiert. Zwischen 10 und 17 Uhr können Familien auf dem Museumsgelände nicht nur eine Dampfdreschmaschine erleben, sondern auch ihre Gartenäpfel mosten lassen. Für Kinder gibt es Mitmachstationen zum Ausprobieren und Gestalten. Als besondere Mitmachaktion sucht das Museum dieses Jahr zum ersten Mal eine Apfelkönigin oder einen Apfelkönig, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung des Museums.

Die Besonderheit im Schwäbischen Freilichtmuseum Illerbeuren

Besondere Attraktion dieses Jahr ist eine Dampfdreschmaschine. Diese tonnenschweren „Ungetüme“ lieferten vor der Erfindung des Dieselmotors den Antrieb für die Dreschmaschinen und ersparten Knechten viel mühsame Handarbeit mit dem Dreschflegel.

Besucher können Gartenäpfel zu Most pressen lassen

Erstmals zu Gast ist auch das Mostkombinat aus Aulendorf mit einem ganz besonderen Angebot: Besucher können ihre Gartenäpfel mitbringen und zu Most pressen lassen. „Da die Apfelernte heuer so schlecht ausfällt, lohnt sich das auch für diejenigen, die nur ein oder zwei Apfelbäume im Garten stehen haben“, sagt Julia Hager, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Veranstaltungsorganisation des Museums. Im Gegensatz zu den meisten Lohnmostereien könnten bei der Veranstaltung des Museums auch Kleinstmengen verarbeitet werden.

Apfelsorten, Most und Obstbrand zum Verkosten in Illerbeuren

Wie immer gibt es am Obsttag viel zum (Aus-)Probieren für große und kleine Besucher: Alte Apfelsorten, Most und Obstbrand können verkostet werden. Für Kinder bietet das Museum Kürbisschnitzen, Stoffdruck und ein Weidenkarussell (bis fünf Jahre) an. Bei der Sattlerin Marlies Bek werden Schlüsselanhänger aus Leder gestaltet. Am sprichwörtlichen Apfel des Wilhelm Tell kann die eigene Treffsicherheit erprobt werden. In Vorbereitung auf die Museumsnacht 2024 werden zusammen mit dem Lichterfest Ravensburg in einem einstündigen Workshops Laternen gebaut.

Am Obsttag will das Freilichtmuseum heuer erstmals eine Apfelhoheit küren. Alle, die – so heißt es im Schreiben des Museums – ein Auge für Ästhetik, einen feinen Geschmackssinn und handwerkliches Geschick haben, können sich bewerben. Am Obsttag bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Apfelkuchen mit und stellen sich drei Aufgaben. Zwischen 14 und 15.30 Uhr wird eine Jury entscheiden, wer den Titel Apfelkönigin oder Apfelkönig 2023 tragen und einen Hauptgewinn mit nach Hause nehmen darf.