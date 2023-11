Freilichtmuseum Illerbeuren veranstaltet Weihnachtswerkstatt

Freilichtmuseum Illerbeuren bietet Ende November ein Programm für große und kleine Besucher an. Mit Poststation für Briefe ans Christkind.

15.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bevor das Freilichtmuseum Illerbeuren für dieses Jahr seine Pforten schließt, wird es noch einmal stimmungsvoll: Die Weihnachtswerkstatt lädt am Wochenende des 25. und 26. November Groß und Klein zum gemeinsamen Basteln und Werken ein.

Während die Kinder Lebkuchen backen, Hufeisen schmieden oder Holzwichtel basteln, können auch Erwachsene ihre kreative Seite ausleben. „Dieses Jahr bietet die Kreativwerkstatt Kapuziner aus Ravensburg einen zweistündigen Workshop an, bei dem große Laternen gefertigt werden“, berichtet Julia Hager, Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Für den könne man sich am besten schon im Vorfeld anmelden. Auch das Allgäuer Online-Antiquariat aus Memmingen sei vor Ort und biete Linoldruck mit weihnachtlichen Motiven an.

Allerlei vom Dorfladen und Lesungen für Kinder im Freilichtmuseum

Dazu gesellen sich Hochprozentiges und Punsch von der Lohnmosterei Grueber aus Markt Rettenbach, winterliches Allerlei vom Dorfladen Heimat & Genuss aus Urlau und Steinmetzarbeiten von Steinmetzmeister Peter Fraefel aus Bad Wörishofen. Die Buchhandlung Lesebar aus Ochsenhausen präsentiert weihnachtliche Literatur, inklusive Lesungen für Kinder.

Einen Einblick in die umfangreiche Sammlung des Museums bekommen Besucher bei einer Führung. Mitarbeiterin Monika Zeller zeigt historische Objekte, die im Zusammenhang mit Weihnachten stehen. Erstmals gibt es heuer eine Poststation, an der Briefe ans Christkind geschrieben werden können. Und natürlich ist auch der Nikolaus auf dem Museumsgelände unterwegs. Sämtliche Angebote sind auf der Internetseite des Museums zu finden.

"Wir sind kein klassischer Weihnachtsmarkt"

Besonders wichtig ist dem Museum, dass Besucher auch selbst tätig werden können. „Wir sind kein klassischer Weihnachtsmarkt“, erklärt Julia Hager. Schließlich gebe es in der Umgebung schon viele tolle Adventsmärkte, wie den romantischen Weihnachtsmarkt im Schlosshof von Schloss Kronburg im Nachbardorf. „Durch die Nähe kann man aber beides wunderbar miteinander kombinieren“, sagt Hager mit einem Augenzwinkern.

Vortrag der Sternwarte Ottobeuren

Gab es den Stern von Bethlehem wirklich? Und wenn ja, um was für einen Himmelskörper könnte es sich dabei gehandelt haben? Dieser Frage geht Harald Steinmüller von der Sternwarte Ottobeuren in einem Vortrag am Samstag, 25. November, um 18 Uhr nach. Dabei stellt er verschiedene Theorien und Ansätze vor, die Astronomen, Historiker und Gelehrte im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, um das Rätsel des berühmten Himmelsphänomens zu lösen. Im Anschluss an den Vortrag können bei gutem Wetter auf dem Turm des Hauses zur Schützenkultur gemeinsam die Sterne beobachtet werden.

Wer vom fleißigen Werkeln Appetit bekommt, darf sich auf ein passendes kulinarisches Angebot freuen.