So lief die erste Aufführung des Festspiels in Illerbeuren

Ein gelungener Start für die Freilichtspiele 2023 in Illerbeuren: Am Ende lassen die Kaiserlichen Soldaten Regisseur Richard Aigner hochleben.

02.07.2023 | Stand: 21:57 Uhr

All die Mühe hat sich gelohnt: Das Illerbeurer Festspiel „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ hat am Samstagabend auf dem Gelände des Freilichtmuseums eine gelungene Premiere gefeiert. Für die etwa 180 Darstellerinnen und Darsteller gab es begeisterten Beifall. Kaiserliche Soldaten ließen Regisseur Richard Aigner nach der Vorstellung hoch leben und warfen ihn mehrmals in die Luft.

Warum die Premiere der Freilichtspiele in Illerbeuren kurz vor dem Abbruch stand

Die Premiere war fast ausverkauft. Nur einige wenige Plätze ganz oben auf der 486 Personen fassenden Stahltribüne blieben leer. Der eine oder andere hatte vielleicht dem Wetter nicht getraut. Und für einen Moment sah es tatsächlich so aus, als müsste die Premiere abgebrochen werden. Während des dritten Bildes begann es zu regnen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer aber ließen sich dadurch kaum beeindrucken. Sie hatten mit entsprechender Kleidung vorgesorgt. In der Pause nach dem vierten Akt wurden einige kostenlose Regenponchos verteilt. Die aber wurden nicht mehr benötigt.

In dem Freilichtspiel wird die Geschichte Illerbeurens während des Dreißigjährigen Krieges zu Beginn des 17. Jahrhunderts nacherzählt. Hermann Zeller (1919-2004), einst Gründer des Bauernhofmuseums, hatte die geschichtlichen Informationen zusammengetragen. Müllermeister Jakob Fickler (1909-1980), der spätere Landtagsabgeordnete, verfasste daraus das „Illerbeurer Festspiel“, das am 5. September 1948 zur 1000-Jahr-Feier Illerbeurens seine Uraufführung erlebte. Gespielt wurde damals auf dem Dorfplatz von Illerbeuren. Die Texte der Schauspielerinnen und Schauspieler waren in Althochdeutsch verfasst. Für die zweiten Festspiele im Jahr 1973 wurden die Dialoge dann in die schwäbische Mundart umgeschrieben. Die Familie Fickler aus Lautrach besitzt noch bis 2050 die Urheberrechte an dem Stück.

Auch wenn die Geschehnisse, die in dem Freilichtspiel gezeigt werden – Krieg und Vertreibung, Gewalt und Zerstörung, Krankheit und Tod – rund 400 Jahre zurückliegen, so hat es angesichts von Corona und des Ukraine-Krieges „ungeahnte Aktualität“, so Landrat Alex Eder in seinem Grußwort.

Gaukler und Moriskentänzer zeigen, was sie können

Was wird gezeigt? Die Dorfbewohner und Bauern müssen und wollen sich mit einer neuen und gerechten Herrschaft arrangieren. Erzherzog Ferdinand von Österreich setzt 1619 Wolf Christoph von Westernach als neuen Herrn der Kronburg ein. Bei einem Besuch im Dorf wird ihm und seinem Gefolge gehuldigt. Gaukler und Moriskentänzer zeigen, was sie können. Es geht fröhlich zu. Wanderhändler, Quacksalber und Moritatenerzähler kommen und gehen. Dann aber erleben die Menschen, wie nacheinander die Schweden und die kaiserlichen Truppen in den Ort einziehen, ihn ausplündern und verwüsten. Aufgehetzt von dem Verräter „Kiederle“ findet man den vermeintlichen Grund für Hunger, Verzweiflung und Angst: Die rothaarige Anna Daluska aus Prag, die sich mit ihren Kindern ins Dorf geflüchtet hatte, soll eine Hexe sein. Also wird sie gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dann kommt die Pest über den Ort und rafft die Bewohner dahin. Kaum jemand überlebt die Seuche. Am Ende läuten die Friedensglocken und es findet sich ein junges Paar, das mit seiner Liebe die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft verbreitet.

Über 300 Mitwirkende bei Freilichtspielen in Illerbeuren

Simone Zehnpfennig-Wörle, die Vorsitzende des Heimatdienstes, begrüßte die Besuchenden einschließlich der Ehrengäste: „Dass wir dieses Stück nach 25 Jahren wieder aufführen dürfen, ist die Gesamtleistung eines großartigen Teams.“ Über 300 Mitwirkende seien involviert, viele örtliche Vereine einbezogen. Am Ende, nachdem der Applaus verklungen war, ergriff Organisationschef Jacky Frieß das Wort und sagte immer wieder Danke. Minutenlang zählte er auf, wer in den vergangenen zwölf Monaten zum Gelingen des Festspiels beigetragen hatte. Werner Bayer, der Hauptmann der Schweden, sei ihm eine große Hilfe gewesen: „Mit ihm hab ich mich auch mal gefetzt. Aber wir haben immer einen Weg gefunden, die Dinge voranzubringen.“ Frieß schwärmte „von dem vollen Körpereinsatz“, den Regisseur Richard Aigner gezeigt hatte. Dessen Assistent Siggi Kaulfersch „sei der ruhende Pol in der Brandung“. Zehnpfennig-Wörle: „Diese Premiere gibt allen Auftrieb!“ Und Regisseur Aigner? Er wirkte erlöst und glücklich: „Es war mir eine Freude zuzugucken. Es hat sich absolut rentiert, ein Jahr lang an dem Stück zu arbeiten. Alle waren dabei, ganz egal, ob sie eine große oder eine kleine Rolle haben.“

Für die zwölf noch folgenden Vorstellungen gibt es noch einige wenige Karten, die über die Homepage des Heimatdienstes Illertal, im Allgäu-Lädele „Blaues Gelb“ in Legau oder an der Abendkasse erworben werden können.