Vor der Premiere in Illerbeuren wird noch einmal kräftig geprobt

Die Freilichtspiele in Illerbeuren starten am 1. Juli. Franziska Wacker spielte vor 50 Jahren die „Hexe“ Anna Daluska. Wie es damals war und welche Aufgabe sie heuer übernimmt.

28.06.2023 | Stand: 19:05 Uhr

Die Vorbereitungen werden intensiviert: Jetzt wird noch einmal kräftig geprobt. Die Technik für den Ton und die Beleuchtung, die Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg, die Gaukler und Akrobaten, aber auch die Reiterei und die Gespanne sind jetzt ständig mit dabei. Die Generalprobe steht an und schon zwei Tage später, am Samstag, 1. Juli, heißt es: Premiere für die diesjährigen Freilichtspiele in Illerbeuren.

Zum vierten Mal werden sie heuer aufgeführt. 1948 fanden sie aus Anlass des 1000-jährigen Bestehens Illerbeurens erstmals statt, allerdings in etwas kleinerem Rahmen und noch in der Schlottergasse. 1973 und 1998 wurde dann bereits im Bauernhofmuseum gespielt. Und auch in diesem Jahr befinden sich die Bühne und die 486 Zuschauer fassende Stahltribüne inmitten des Museumsgeländes. In dem Freilichtspiel soll die Geschichte Illerbeurens im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) erlebbar gemacht werden. Über 300 Personen wirken vor oder hinter den Kulissen mit, darunter etwa 180 Darstellerinnen und Darsteller. Rund zwei Drittel der Eintrittskarten für 13 geplante Vorstellungen sind inzwischen verkauft. Das Ticket für einen Erwachsenen kostet 30 Euro, für Kinder und Jugendliche 20 Euro. Wer noch eine Karte möchte, kann sie über die Homepage des Heimatdienstes Illertal bestellen oder im Allgäu-Lädele „Blaues Gelb“ in Legau erwerben. Eintrittskarten sind aber auch an der Abendkasse erhältlich.

Die wichtigsten Figuren bei den Freilichtspielen in Illerbeuren

Zu den wichtigsten Figuren im Stück gehören Amann Hans Heselin (gespielt von Martin Heinle), die Bauern Hans Volz (Klaus Schumacher), Hans Ulin (Edmund Abel), Michael Endras (Pauli Steinmayer) und Andreas Waldvogel (Markus Müller) sowie die Wirtin Margrit Hummel (Julia Staudinger). Und natürlich ist da der Tagelöhner und Verräter „Kiederle“ (Rudolf Breher), der die Dorfbewohner beunruhigt und ihnen einredet, dass wohl eine Hexe Schuld an dem ganzen Unglück habe, das über den Ort gekommen ist. Die rothaarige Flüchtlingsfrau Anna Daluska (gespielt von Christine Rank) wird schließlich der Hexerei bezichtigt, gefoltert und zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

Franziska Wacker spielte 1973 bei den Freilichtspielen in Illerbeuren die "Hexe" Anna Dulaska Bild: Kurt Kraus

1973, also vor 50 Jahren, spielte Franziska Wacker die „Hexe“ Anna Daluska. Apropos Franziska Wacker: „Ihre Spuren sind überall zu sehen“, sagt Simone Zehnpfennig-Wörle, die Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal: „Franziska war immer die gute Seele, die mit Herzblut die Fäden im Museum, im Heimatdienst und bei den Festspielen in der Hand gehalten hat.“ Wacker (79) hatte eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem Chef Hermann Zeller, dem Gründer des Bauernhofmuseums: „Von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt, vor allem, wie man alte Sachen restauriert“, sagt die gelernte Hauswirtschafterin. Vor den Festspielen im Jahr 1973 hieß es: „Du muasch die Hex’ macha!“ Das seien immer schöne Frauen, habe man ihr eingeredet. Also habe sie mitgespielt, sich aber auch um die Werbung für und die Dokumentation über die Festspiele gekümmert, das Logo mit dem Sensenmann entworfen.

Die von Franziska Wacker gepflegten Kostüme sind noch immer in abolutem Topzustand

Auch die „Nähstube“ gehörte zu ihrem Ressort. „Als Hex’ muasch plärra!“, habe der damalige Regisseur Bernd Hellmann zu ihr gesagt. Also habe sie vor dem Spiegel geübt. „Bei den Proben habe ich dann so laut geschrien, dass der Hellmann ganz perplex war“, sagt die 79-Jährige heute und lacht. Die vielen Aktivitäten Wackers lassen sich gar nicht alle aufzählen. Viele Jahre kümmerte sie sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Museums. Bei den Festspielen 1973 und 1998 arbeitete sie an den Bühnenbildern mit. Die von ihr gehegten und gepflegten Kostüme seien heuer in absolutem Topzustand vorgefunden worden, sagt Organisationschef Jacky Frieß.

Bei den Festspielen 1998 war sie unter anderem als Souffleuse tätig gewesen. 2018 wurde sie mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. „Eigentlich will ich nichts mehr machen“, sagt Wacker, „aber natürlich bin ich bereit, wenn Not am Mann ist!“ Auch wird sie diesmal Souffleuse Angelika Hartmann unterstützen.