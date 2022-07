Freistaat fördert Klinik-Neubau in Memmingen mit 292 Millionen Euro

Das Großprojekt in Memmingen nimmt eine wichtige Hürde. Oberbürgermeister Manfred Schilder: Planungen nun mit aller Kraft vorantreiben.

12.07.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Der geplante Neubau des Memminger Klinikums hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Das Großprojekt ist am Dienstag vom Ministerrat in das Krankenhausbauprogramm 2023 aufgenommen worden. Insgesamt wurden 291,59 Millionen Euro an förderfähigen Kosten für das Vorhaben veranschlagt.

Die Freude über diese Entscheidung ist in Memmingen groß. Oberbürgermeister Manfred Schilder spricht von einer wegweisenden Entscheidung für die Stadt und die Region. „In Memmingen wird ein hochmoderner Gesundheitscampus für die Stadt und die Region entstehen. Die Planungen können nun mit aller Kraft weiter vorangetrieben werden.“

In Memmingen ensteht größtes nicht-universitäres Krankenhaus-Bauprojekt in Bayern

Die geplante Neubaumaßnahme stellt eines der größten nicht-universitären Krankenhausbauprojekte in Bayern dar. Klinikvorstand Maximilian Mai ergänzt: „Für die mit der Aufnahme ins Krankenhausbauprogramm verbundene förderrechtliche Absicherung sind wir dem Freistaat Bayern sehr dankbar und sehen dies als Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges.“ Dies sei ein toller Zwischenerfolg, der auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb der Klinik, der Stadt Memmingen dem Mitbauherren, den Bezirkskliniken Schwaben der Regierung von Schwaben, und dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege beruht, teilte Mai in einer Pressemitteilung mit. Hierfür wolle man allen Beteiligten danken, speziell Gesundheitsminister Klaus Holetschek für dessen persönliche Unterstützung. Der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, freut sich ebenfalls über die Nachricht, welche die nahtlose Fortführung des Mammutprojektes ermöglicht.

Neubau soll auf ehemaligem Ikea-Grundstück in Memmingen realisiert werden

Der Memminger Stadtrat hatte sich Anfang 2020 in einem Grundsatzbeschluss für einen Neubau des Klinikums ausgesprochen. Das neue Krankenhaus soll auf dem ehemaligen Ikea-Grundstück am Autobahnkreuz gebaut werden. Für das Klinikum sind insgesamt 480 vollstationäre Betten und neun teilstationäre Plätze vorgesehen. Das Bezirkskrankenhaus Memmingen soll 66 vollstationäre Betten und 20 teilstationäre Plätze umfassen.

Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt liegen bei voraussichtlich 380 bis 400 Millionen Euro. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Neubau im Jahr 2029 fertig sein.