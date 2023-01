Freiwillig und unzensiert: Auf dem „Lila Sofa“ ist alles erlaubt

Das Landestheater Schwaben bringt in Memmingen ein neues Format an den Start, bei dem sich Mitglieder des Ensembles vorstellen. Wer beim ersten Abend dabei war.

13.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nach dem Podcast „Vorhang auf!“ etabliert das Landestheater Schwaben mit dem „Lila Sofa“ ein weiteres Format, bei dem sich Mitglieder des Ensembles vorstellen. Die klassischen Theatergänger, die das Live-Erlebnis und den direkten Kontakt zu den Schauspielern suchen, werden ihre Freude daran haben.

Jeden Monat ein Überraschungsabend

Einmal im Monat können somit Interessierte in einem doch lockeren Überraschungsabend die Schauspielerinnen und Schauspieler des Hauses ganz nah auf der kleinen Bühne im Foyer erleben. Sie gestalten den Abend mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen aus dem Theater oder der Schauspielschule, mit Lieblingsstücken und bevorzugter Literatur. Es kann auch Musik dabei sein, wie es in der Ankündigung heißt. Was genau geboten wird, ist offen und ganz den Beteiligten selbst überlassen.

Diese beiden machen den Anfang

Den ersten Abend auf dem Lila Sofa eröffneten die Dramaturgin Paula Regine Erb und der umtriebige Schauspieler Thorsten Hamer, der bisher bereits durch zehn Folgen des Podcasts „Vorhang auf!“ führte. In einem kurzen Interview erzählt Hamer den 30 Gästen einiges über seine Herkunft und seinen Werdegang. Der 40-Jährige ist in der Nähe von Solingen im Bergischen Land aufgewachsen. Als Jugendlicher weckte Moliere seine Begeisterung für das Theater. Ein Vorsprechen an einer Schauspielschule absolvierte er ganz unüblich mit Goethes Zauberlehrling und dem Vortrag eines Zeitungsartikels. Dennoch wurde er sofort aufgenommen und ging nach seiner Schauspielausbildung in Hamburg für ein Jahr an die London Acadamy of Music and Dramatic Art. Engagements führten ihn nach Wuppertal, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und einige Jahre an das Weyher Theater ganz in der Nähe von Bremen. Bereits seit zwölf Jahren zeigt Thorsten Hamer mehrere Programme mit Gedichten von Heinz Erhardt. Am Silvesterabend konnte auch das Memminger Publikum eine Kostprobe davon erleben. Im Gespräch mit Paula Regine Erb erzählt der Schauspieler, dass schon seine Oma ihm die Gedichte des Komikers vorgelesen habe. Später habe er dann eine Heinz-Erhardt-Revue entwickelt, weil er nicht nur Kunst vor leeren Rängen machen, sondern auch sehen wollte, „wie es wäre, wenn das Theater voll ist!“ Sein Plan ist aufgegangen. Bis heute ist er mit dem Programm erfolgreich. Wenn Hamer nur kurz die für Erhardt typische schwarze Brille aufsetzt und treffend die Haltung und Tonfall des Komikers einnimmt, hat er die Lacher auf seiner Seite.

Publikum im Wechselbad der Gefühle

Vor dem Lila Sofa trägt Hamer auch Schillers Bürgschaft und Goethes Zauberlehrling vor: das Gedicht, das er schon zu seinem ersten Vorsprechen an der Schauspielschule mitbrachte. Gleich nach Goethes Erlkönig liefert er Erhardts witzige Variante nach. Thorsten Hamer beschert den Zuschauern ein beeindruckendes Wechselbad emotionaler Extreme, denn er frönt nicht nur dem leichten Humor. Mit Texten von Sathyan Ramesh und Ingrid Lausund beweist er, dass er gerne grimmigen Humor mit Tiefsinn und Gegenwartsanalyse verbindet und auch in seelisch schwer verletzte Figuren eintauchen kann.

Die Ensemblemitglieder können „freiwillig und unzensiert“ zusammenstellen, was ihnen lieb ist, betont Intendantin Christine Hofer. Sie möchte mit dem Format Lila Sofa einen einfachen, niedrigschwelligen Zugang zum Theater und den Schauspielern ermöglichen. Sie hofft, es auch auf Gastspielorte ausdehnen zu können. Der Start mit dem Alleinunterhalter Thorsten Hamer ist gelungen und fand beim überwiegend älteren Publikum Zuspruch. Und es soll noch ein weiteres Format zu den laufenden Matineen und „Theater und Kirche“ hinzukommen: „Zeit für Poeten“, eine offene Bühne für Texte aller Art.