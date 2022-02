Neues Löschfahrzeug für die Fellheimer Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Fellheim wird mit einem neuen Löschfahrzeug ausgestattet. Es ersetzt ein in die Jahre gekommenes Löschgruppenfahrzeug.

Die Fellheimer Feuerwehr wird mit einem neuen Mittleren Löschfahrzeug (MLF) ausgestattet. Die Kostenschätzung für das neue Fahrzeug liegt bei rund 235.000 Euro. Die Voraussetzung für die Beschaffung hat der Fellheimer Gemeinderat während der jüngsten Sitzung in die Wege geleitet.

Bürgermeister Reinhard Schaupp erläuterte, dass für das inzwischen 32 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF8 eine Ersatzbeschaffung auf der Agenda steht. Das aktuell im Einsatz befindliche LF 8 entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Nachteilig sei auch, dass dies ein Fahrzeug sei, das noch ohne eigenen Wassertank beschafft wurde. Auch Ersatzteile für Reparaturen seien nach so langer Zeit schwieriger zu bekommen.

Anforderungen stetig gestiegen

Laut Bürgermeister sind die Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfeleistung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Diesbezügliche Anforderungen ergeben sich auch daraus, dass die Gemeinde unter anderem über eine Kindertagesstätte, ein Sportzentrum, Veranstaltungsräume, Aussiedlerhöfe und einige Gewerbebetriebe verfügt. Die vorbeilaufende Bahnlinie Ulm-Memmingen müsse man ebenfalls berücksichtigen. „Mit dem gewählten Fahrzeugtyp erhält die Feuerwehr Fellheim ein Einsatzfahrzeug, das zweckmäßig ist und vollumfänglich den hiesigen Anforderungen entspricht. Die Anschaffungskosten bewegen sich zudem in einem überschaubaren Rahmen.“

Vorteile ergeben sich laut Reinhard Schaupp auch daraus, dass die Ortsfeuerwehr mit dem neuen Löschfahrzeug in Staffelbesatzung ausrücken kann. Das Fahrzeug soll über einen Wassertank mit 1000 Liter Fassungsvermögen verfügen und mit einer Atemschutzausrüstung ausgestattet werden. Positiv sei zudem, dass kein LKW-Führerschein für Fahrten mit dem neuen Löschfahrzeug MLF erforderlich ist.

Altes Fahrzeug noch weiter nutzen

Ein Förderantrag wurde bereits gestellt. Laut Bürgermeister wird der Freistaat Bayern Fördermittel in Höhe von knapp 54.000 Euro für die Beschaffung bereitstellen. Derzeit sei es so, dass die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet werden. Das bisherige Fahrzeug soll noch weitergenutzt werden. Solange es noch fahr- und einsatzbereit gehalten werden kann, sei eine Verwendung als Mannschaftstransportwagen (MTW) oder eine Abrüstung zum Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) denkbar.

Die Personalsituation der Ortswehr stellt sich laut Bürgermeister positiv dar. Die Feuerwehr Fellheim verfügt derzeit über 31 aktive Feuerwehrmitglieder und auch über eine Jugendfeuerwehr mit 16 Feuerwehranwärtern (Jungen und Mädchen). Darunter sind auch Jugendliche aus der Nachbargemeinde Pleß, die in Kooperation mit Pleß ebenfalls der Fellheimer Jugendfeuerwehr angehören.