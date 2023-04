Grünes Licht für  "Schlösser-Weg" in Memmingerberg

Der Memmingerberger Gemeinderat spricht sich einstimmig für den neuen Themenweg aus. Er wird zu fünf markanten Gebäuden im Ort führen.

25.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der geplante Themenweg in der Gemeinde Memmingerberg ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Die Gemeinderäte haben sich einstimmig für die Umsetzung des sogenannten „Schlösser-Wegs“ ausgesprochen. Er soll den Ort für Besucher, Touristen und auch für Einheimische attraktiver machen und künftig auch ein zusätzliches und nachhaltiges Freizeitangebot darstellen.

Auf dem geplanten Rundweg sollen alle Schlösser in Memmingerberg miteinander verbunden werden – das Künersberger Schloss, das Rote Schlössle, das Wachterschlössle, das Lupinsche Gartenschlössle und das Gasthaus „Schlössle“. Startpunkt ist der Park & Ride -Parkplatz am Kreisverkehr an der A96. Letzte Station ist das Gasthaus „Schlössle“ mit Biergarten und Einkehrmöglichkeit.

Historischer Rundgang für dei Öffentlichkeit in Memmingerberg

In der jüngsten Sitzung machte Initiator Sascha Mauritz deutlich, dass es nicht nur um einen historischen Rundgang für die Öffentlichkeit gehe, sondern auch um eine ganzheitliche und nachhaltige Nutzung. Wichtig sei daher, dass man in das Konzept auch Projektpartner wie den Kindergarten miteinbeziehe. Eine kindgerechte Gestaltung des Themenwegs bringe zudem für Familien einen entsprechenden Mehrwert.

„Da haben wir schon eine besondere Marke“, betonte Bürgermeister Alwin Lichtensteiger mit Blick darauf, dass die fünf vorhandenen historischen Gebäude durch den Themenweg mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden sollen. „Auf diese Gegebenheit können wir stolz sein.“ Sascha Mauritz freute sich darüber, dass alle am Projekt beteiligten an einem Strang ziehen. Dennoch sei die Phase der Beantragung von Fördergeldern im Rahmen des Leader-Projekts mit hohem Zeitaufwand und bürokratischen Hürden gepflastert gewesen. Der Zuwendungsbescheid sei mittlerweile aber da.

Auch Spielgeräte für Kinder entlang des Themenwegs möglich

Ratsmitglied Alexander Linse regte an, dass man entlang des Themenwegs auch Spielgeräte aufstellen oder spezielle Stationen für Kinder installieren könnte. Sascha Mauritz erklärte, dass man die Integration von Spielelementen unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht prüfen könne.

Die Memmingerberger Gemeinderäte sprachen sich schließlich einstimmig für die Umsetzung des Themenwegs aus. Bürgermeister Alwin Lichtensteiger fügte an, dass man sich parallel auf die Suche nach Sponsoren machen werde, damit die Kosten möglichst gering gehalten werden und um die Ausstattung mit Blick auf eine kindgerechte Gestaltung des Weges unter Umständen etwas erweitern zu können.