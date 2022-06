Vor allem Personalmangel macht Freizeitparks derzeit massiv zu schaffen. Und trotzdem schafft es der Skyline Park im Unterallgäu, uneingeschränkt zu öffnen.

29.06.2022 | Stand: 16:25 Uhr

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europapark, hat seine Obergrenze für Besucher vorübergehend drastisch reduziert – aus Personalmangel. In Bayerns größtem Freizeitpark blickt Inhaber Joachim Löwenthal ebenfalls mit Sorge auf die Lage am Arbeitsmarkt. Doch der Chef des Allgäu Skyline Parks in Rammingen hat einen Vorteil.

