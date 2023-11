Was machen Sie gerne, wenn das Wetter kälter wird?

Ob lieber mit dem Glühwein zu Haus oder mit den Wanderschuhen im Wald: Wenn es kälter wird, tickt jeder unterschiedlich. So verbringen Memminger ihre Zeit.

21.11.2023 | Stand: 15:52 Uhr

Das Wetter wird kälter und die Blätter sind schon fast alle von den Bäumen gefallen. Verkriechen sich die Menschen in der kälteren Jahreszeit lieber in ihr wohlig warmes Zuhause oder sind sie trotz kaltem Wind und plötzlichen Regenschauern gerne noch draußen unterwegs? Wir haben Passantinnen und Passanten in der Memminger Innenstadt gefragt:

Ursula Reutter aus Memmingen: "Durch meine Arbeit bin ich sowieso viel draußen. Ich trage seit etwa zwei Jahren Zeitung aus. Und ich merke auch, dass mir das echt gut tut. Auch sonst bin ich in meiner Freizeit gerne sportlich aktiv: Unter anderem mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz und auch mit meinen Söhnen war ich schon viel unterwegs."

Ursula Reutter aus Memmingen Bild: Anna Stepanek

Ludwig Müller aus Memmingen: "Mein Tipp für jeden, ob Kind oder Senior: Bewegen! Und zwar nicht nur vom Sofa zum Kühlschrank. Ich laufe zum Beispiel gerne am Bach entlang zum Freibad oder bis zum Gaswerk. Am Wochenende mache ich auch mal eine längere Wanderung - zum Beispiel durch den Eisenburger Wald."

Ludwig Müller aus Memmingen Bild: Anna Stepanek

Barbara Göppel aus Memmingen: "Wenn man raus geht, muss man sich warm anziehen. Ich stricke mir meine eigenen Stulpen. Dann kann ich mich auch einfach mal raussetzen und innehalten im Alltag. Aber sonst bin ich sehr gerne drinnen mit einem Glühwein. Mein Tipp: Ich mache ihn lieber selbst, mit Tee, Fruchtsaft und ganz vielen winterlichen Gewürzen. Dann ist er nicht so süß wie der gekaufte."

Barbara Göppel aus Memmingen Bild: Anna Stepanek

Gerlinde Höbel aus Memmingen: "Für mich heißt es in der kalten Jahreszeit: Warm anziehen und trotzdem raus! Ich bummel gerne durch die Memminger Innenstadt, schaue mir die Schaufenster an und freue mich schon über die Weihnachtsdeko."

