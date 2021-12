Freude über Sanierung der Memminger Eissporthalle

Die Teams der Frauen und der Männer des ECDC Memmingen wollen aber unbedingt in die Planungen der Stadt einbezogen werden.

28.12.2021 | Stand: 14:52 Uhr

Die im Jahr 1987 eröffnete Eissporthalle am Memminger Hühnerberg soll in den kommenden Jahren weiter saniert und auch verändert werden. Das wurde bei den jüngsten Beratungen über den städtischen Haushalt bekannt.

Alexandra Wehr, Sprecherin der Stadtverwaltung, erklärte unserer Redaktion auf Anfrage: „Die grob geschätzten Kosten für die Erweiterung des Umkleidebereichs und des Kioskbetriebs bei der Eissporthalle Memmingen umfassen voraussichtlich rund 2,2 Millionen Euro. Die Kosten für die vorbereitenden Planungsleistungen liegen nach heutigem Kenntnisstand bei rund 210.000 Euro.“

Sprecherin der Stadt: Es gibt noch keinen Zeitplan

Es gebe allerdings noch keinen konkreten Zeitplan für den Ablauf der geplanten Bauarbeiten. Wehr: „Die Planungsleistungen sind zuvor noch zu vergeben, und das konkrete Planungskonzept ist mit allen Beteiligten abzustimmen.“

Sven Müller, Sportlicher Leiter des ECDC-Männerteams, und Peter Gemsjäger, Sportlicher Leiter der Indians-Damenmannschaft, betonten gegenüber unserer Redaktion: Sie seien sehr erfreut über diese Nachricht, könnten allerdings noch nicht viel Konkretes sagen, da sie noch nicht in die Planungen einbezogen worden seien.

Sven Müller sagte: „Ich freue mich sehr, dass die Stadt beabsichtigt, nun tätig zu werden und dafür Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Rund zwei Millionen Euro sind vermutlich für die Bauarbeiten vorgesehen, kommen aber noch nicht in den aktuellen Haushalt. Also werden vor 2023 wohl auch noch keine Bauarbeiten stattfinden“, glaubt der Obmann des Eishockey-Oberligisten aus der Maustadt.

Sportliche Leiter des ECDC hoffen auf neue Kabinen

Müller hofft, „dass wir bald in die Planungen eingebunden werden. Denn wenn die Stadt jetzt baut, werden wir die nächsten Jahrzehnte nichts mehr bekommen und es nicht mehr ändern können. Deshalb sollte der Verein unbedingt bei den Planungen einbezogen werden.“

Aufgrund der Summe von „nur“ zwei Millionen Euro geht Sven Müller davon aus, dass neue Kabinen verwirklicht würden „und vielleicht noch ein Stockwerk darüber mit Toiletten und Kiosk für den Außenbereich“. Sämtliche andere Baustellen, wie VIP-Raum, Verpflegung und Kioske im Süden des Stadions oder etwa auch Vorkehrungen für die Trennung der Fans „sind aber vermutlich nicht berücksichtigt“, meinte Müller.

Peter Gemsjäger, Teammanager der Memminger Frauenmannschaft, sagte: „Wir begrüßen es sehr, dass endlich Bewegung in die Erweiterung des Umkleidebereichs kommt. Die bisherige Situation in der Eissporthalle mit nur einer Dusch-/Sanitäreinheit für je zwei Kabinen ist einfach vollkommen überholt. Sie hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu kritischen Situationen in Bezug auf eine Trennung der Geschlechter geführt, was besonders bei Minderjährigen sehr kritisch ist.“

Teammanager Gemsjäger: Bereits in der Amtszeit von Holzinger versprochen

Bereits in der Amtszeit von Oberbürgermeister von Dr. Ivo Holzinger (bis 2016) seien der Bundesliga-Mannschaft Verbesserungen versprochen worden. „Deswegen ist es sehr begrüßenswert, dass jetzt endlich etwas geschieht.“

Gemsjäger unterstrich: „Wir haben durchaus klare Vorstellungen, was bei der Umsetzung beachtet werden sollte, und würden uns da sehr gerne in die Planung mit einbringen. Bislang sind wir allerdings noch nicht mit einbezogen worden.“