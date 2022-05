Unterallgäuer vergisst Pizza in Ofen und löst Feuerwehreinsatz aus

In Frickenhausen hat ein 52-Jähriger eine Pizza in den Ofen geschoben und dann vergessen. Wegen des entstandenen Rauchs riefen Nachbarn die Feuerwehr.

Ein 52-Jähriger hat in Frickenhausen ( Unterallgäu) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt, weil er seine Pizza im Ofen vergessen hatte. Der Mann wollte laut Angaben der Polizei am Donnerstagabend eine Pizza in seinem Ofen backen. Nachdem er den Ofen eingeschaltet hatte, ging er in sein Arbeitszimmer und vergaß die Pizza.

Frickenhausen: Mann vergisst Pizza im Ofen und sorgt für Feuerwehreinsatz

Dadurch entstand mit der Zeit immer mehr Rauch, der sich im gesamten Haus ausbreitete. Der 52-Jährige bemerkte dies allerdings erst spät, da sich sein Arbeitszimmer im Keller befand. Anwohner verständigten wegen des Rauchs die Feuerwehr, die genau wie Polizei und Rettungsdienst von einem Hausbrand ausgingen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die eingetroffenen Feuerwehren aus Frickenhausene sowie die leitende freiwillige Feuerwehr Frickenhausen nur zur Belüftung des Hauses benötigt wurden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und neben dem überhitzten Backofen entstand kein Schaden.

