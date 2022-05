Friedhof in Pleß wegen Befall von Raupen teilweise gesperrt

Die Kirchenverwaltung Pleß hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bei Kontakt mit den Tieren können Hautreizungen auftreten.

Der Friedhof an der Pfarrkirche St. Gordian und Epimach in Pleß ist derzeit nur eingeschränkt begeh- und nutzbar. Schon von außen ist zu sehen, dass der entlang der Friedhofsmauer wachsende Baumbestand massiv von Goldafterraupen befallen ist. Einige Bäume sind bereits komplett kahl gefressen. Mittlerweile macht sich der Raupenbefall auch auf Pflanzungen und dem Grabschmuck bemerkbar. Kreisfachberater Markus Orf erläutert, dass der Goldafter vom Klimawandel profitiert und sich daher immer mehr auch in unserer Region ausbreiten wird. Im vergangenen Jahr habe es bereits einen Fall in Mindelheim gegeben.

Allergische Reaktionen möglich

Der Goldafter gehört zur Familie der Trägspinner. Raupenhaare und Puppengespinste können aufgrund ihrer Nesselwirkung Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen. Letztlich könne man hinsichtlich des Befalls und der Auswirkungen Parallelen zum Eichenprozessionsspinner ziehen. Wegen der Bäume muss man sich laut Markus Orf jedoch keine großen Sorgen machen. Ein einmaliger Befall schädige den Baumbestand nicht dauerhaft. Demnach wachsen die Blätter nach einiger Zeit wieder nach und der Baum ergrünt wieder vollständig. „Im Sommer ist dann voraussichtlich nichts mehr zu sehen.“ Eine dauerhafte Schädigung würde erst durch einen Befall über mehrere Jahre hinweg ausgelöst werden. Ähnlich verhält es sich mit anderen Pflanzen, wie beispielsweise Rosenstöcken, die auf dem Friedhof angepflanzt sind und ebenfalls teilweise von den Raupen heimgesucht wurden. Auch diese Pflanzen werden sich nach Ansicht von Markus Orf bald wieder erholen und neue Blätter austreiben.

Bei Kontakt mit der Goldafterraupe können Hautreizungen auftreten. Bild: Armin Schmid

Besucher des Friedhofs in Pleß sollten vorsichtig sein

Friedhofsbesucher sollten sich hingegen vorsichtig verhalten und vor den Raupen schützen. Bürgermeister Anton Keller berichtet, dass es bei Hautkontakt mit den Tieren bereits zu Fällen von allergischen Reaktionen gekommen ist. Aus Sicherheitsgründen hat die Kirchenverwaltung bereits Teilbereiche des Friedhofs gesperrt. Ein Grund, dass sich die Goldafterraupe in unserer Region ausbreiten könne, sei die abnehmende Population der heimischen Vogelarten. „Daran fehlt es halt auch“, sagt Kreisfachberater Orf. Denn Vögel seien die natürliche Fressfeinde der Raupen.

Die Gemeindeverwaltung hat die Schädlingsbekämpfung bereits aufgenommen. Mehr könne man im Moment nicht tun. Privatpersonen sollten sich allerdings zurückhalten. Schon allein deshalb, weil es sich um öffentlichen Grund handelt. Ansonsten sollte man nach Angaben von Markus Orf die gesperrten Friedhofsbereiche in Pleß umgehen und den direkten Körperkontakt mit den Goldafterraupen vermeiden.