Frühlingsmarkt mit 26 Ausstellern in Legau: Angebot von Tracht über Pralinen bis zu Deko-Artikeln

26 Aussteller aus Legau präsentieren am 2. April ihre Produkte. In Corona-Zeiten setzen sie auf ein neues Konzept: Die Stände verteilen sich auf das Dorf.

31.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Eigentlich heißt die Devise in Corona-Zeiten ja „Abstand halten“ – und doch sind die Legauer Einzelhändler und Gewerbetreibenden ein Stück zusammengerückt. Das zeigt sich auch bei der Aktion am Samstag, 2. April: Beim Legauer Frühlingsmarkt haben Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, bei einem Bummel durchs Dorf an zehn Stationen Angebote von 26 Ausstellenden aus verschiedenen Bereichen kennenzulernen.

Zehn Stationen sind in Legau verteilt

Ziel des Marktes ist es laut Elli Müller, Günther Landerer und Silvia Rettkowski vom Organisationsteam, „dass die Menschen wieder zusammenkommen“. Um dafür zu sorgen, dass damit kein Risiko einhergeht, findet der Frühlingsmarkt zwischen 11 und 18 Uhr unter freiem Himmel beziehungsweise in Garagen und Carports statt – und zwar verteilt auf zehn Stationen.

Ähnlich funktionierte laut Günther Landerer von der gleichnamigen Bäckerei bereits ein Markt in der Vorweihnachtszeit: „Die Leute haben viel Rücksicht aufeinander genommen und es gab im Nachgang keinerlei Probleme.“ Ermutigt durch diese Erfahrungen machte sich das sechsköpfige Team an das Konzept und die Vorbereitung für den „Frühlingsmarkt durchs Dorf“.

Frühlingsmarkt: Betriebe, Einzelhandel und Kleingewerbe in Legau sollen wieder sichtbar machen

Die Veranstaltung soll laut Rettkowski einen Beitrag dazu leisten, dass „Betriebe, Einzelhandel und Kleingewerbe im Dorf wieder gehört und gesehen werden“. Denn viele seien – gerade in Pandemie-Zeiten – vor allem im Internet aktiv. „Die Veranstaltung zeigt, was es im Ort alles gibt“, betont Rettkowski. Von der Bandbreite war teils auch das Organisationsteam selbst überrascht. Die Ausstellenden präsentieren verteilt auf Standorte an mehreren Straßen zum Beispiel Kunsthandwerk- und Dekoartikel, Trachtenmode, Pralinen, Kosmetik, Tiernahrung sowie Küchen- und Reinigungsprodukte.

Auf Kinder warten ein Karussell und Mitmach-Aktionen

„Wir haben kurze Laufwege, sodass es für jeden Besucher gut machbar ist“, sagt Rettkowski. Für eine Stärkung zwischendurch sorgen die Bäckereien und an Stationen bei den Kindergärten Maria Stern und Arche Noah gibt es Bastel- und Spielaktionen für Jungen und Mädchen. Auch ein Karussell wird aufgestellt.

Wer bei allen Ausstellern vorbeischaut und entsprechende Stempel auf einer Karte gesammelt hat, bekommt dafür dann einen Rabatt auf ein Produkt an einem Stand seiner Wahl. Das Vorhaben, in Pandemie- Zeiten gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und sich gegenseitig zu unterstützen, hat für die Beteiligten laut Müller und Rettkowski auch ein besseres Kennenlernen und eine neue Art der Vernetzung mit sich gebracht.

Treffen in Videokonferenz

Während persönliche Treffen – auch wegen der Terminfindung – zeitweise extrem schwierig waren, setzen die Legauer Gewerbetreibenden nun verstärkt auf Videokonferenzen und gehen auch sonst neue Wege: Wer sich einen Eindruck davon machen möchte, was beim Frühlingsmarkt geboten ist, kann sich dazu auf der Video-Plattform Youtube auf dem Kanal „Legauer Markt durch’s Dorf“ unter anderem einen kleinen Film ansehen, in dem alle Ausstellenden erscheinen.