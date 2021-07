Die „Zweite“ des TV Bad Grönenbach ist als Viertplatzierter in der A-Klasse 3 in die Kreisklasse aufgestiegen. Was Sportlicher Leiter Patrick Siebert dazu sagt.

29.07.2021 | Stand: 15:37 Uhr

Für ein Kuriosum hat das Hin und Her während der Corona-Zwangspause bei den Fußballern des TV Bad Grönenbach gesorgt: Dessen „Zweite“ steigt als Viertplatzierter der A-Klasse 3 in die Kreisklasse Allgäu 1 auf, weil die drei Erstplatzierten verzichteten. Unsere Redaktion befragte dazu den Sportlichen Leiter des TV Bad Grönenbach, Patrick Siebert. Der 34-Jährige steht auch im Kader der Bezirksliga-Mannschaft seines Vereins.