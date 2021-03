Fußball: Ex-Profi Erik Meijer erinnert sich

Der Niederländer und sein früherer Gegner Frank Wiblishauser treffen sich – und tauschen Erinnerungen aus. Zum Beispiel über den Sieg von Aachen gegen Bayern im Pokal.

12.03.2021 | Stand: 14:55 Uhr

Rückblende: Am 4. Februar 2004 bebt der Aachener Tivoli. Das Stadion ist mit 20 400 Zuschauern restlos ausverkauft. Soeben, in der 81. Minute, hat Erik Meijer das 2:1 gegen den FC Bayern erzielt, die Alemannia ins Halbfinale des DFB-Pokals geschossen und damit Fußball-Geschichte geschrieben. Zurück in die Gegenwart: An diesem Tag ist der Sky-Experte zu Gast in Dickenreishausen, um im Radl-Stadl sein neues Mountainbike abzuholen. Und er trifft dort auf Frank Wiblishauser (43), der 1994 vom FC Memmingen zu Bayern München wechselte und 2004/05 für den 1. FC Nürnberg 32 Bundesliga-Spiele absolvierte.

Erik Meijer will ein ganz bestimmtes Fahrrad haben

Wieso fährt Erik Meijer (51), der im niederländischen Maastricht lebt, für ein Fahrrad bis nach Bayern? Die Antwort: Richard Wiblishauser (56) Inhaber des Radl-Stadls, war vor einiger Zeit Gast im Sky-Studio und hat dabei Meijer kennengelernt. Der wollte ein ganz bestimmtes Rad haben, das nirgendwo sonst mehr zu bekommen war. Richard Wiblishauser hat es für ihn aufgetrieben und von seinen Mechanikern zusammenbauen lassen.

Von klein auf habe er einen Traum gehabt, sagt Meijer: Fußballprofi zu werden und im Trikot des FC Liverpool (LFC) aufzulaufen. Darauf arbeitet er mit seinem ersten Vorbild, seinem Vater Jaak Meijer, hin. Nach Stationen in Eindhoven, Uerdingen und Leverkusen erreicht Meijer sein Ziel. 1999 wechselt er zum LFC an die Anfield Road. „Unglaublich“ sei es gewesen, das erste Mal für die Reds aufzulaufen, „Gänsehaut pur“.

Am Anfang läuft es gut, dann wird er kaum noch eingesetzt. Mehr und mehr habe Trainer Gerard Houllier seine Mitspieler Michael Owen und Robbie Fowler bevorzugt. Könnte ihm doch egal sein, oder nicht? Fußballer spielen doch immer dort, wo es am meisten zu verdienen gibt? „Weißt Du, der LFC hat mir viel Geld überwiesen, sehr viel Geld. Und trotzdem war ich unglücklich, weil ich nicht mehr gespielt habe.“ Also bespricht er sich mit seiner Familie und wechselt zum Hamburger SV.

Meijer: Jürgen Klopp ist ein fantastischer Trainer

Doch nochmals kurz zurück nach Liverpool: Was meint Meijer zur aktuellen Situation, zu Jürgen Klopp? Er sei ein fantastischer Coach. „Aber wenn Dir wichtige Leute wegbrechen“, dann sei es eben schwierig. Klopps Team habe unglaubliches Verletzungspech. So fehle unter anderem sein Landsmann Virgil van Dijk schon fast die ganze Saison. Apropos Trainer: Was zeichnet einen guten Coach aus? Tut sich einer im Umgang mit den Profis leichter, wenn er selbst ein überragender Kicker war? „Das ist nicht wichtig!“ Entscheidend sei, dass der Trainer den Spielern bei der ersten Einheit überzeugend vermitteln könne, „dass er eine Philosophie hat und das Team weiterbringen kann“. Die Mannschaft müsse überzeugt sein, dass man mit ihm Erfolg haben könne. Wie gut der Trainer mit dem Ball jonglieren könne, sei nicht von Bedeutung. Frank Wiblishauser berichtet dagegen, er sei von den präzisen weiten Pässen seines früheren Trainers Klaus Augenthaler schon sehr beeindruckt gewesen. Erik Meijer hält Christoph Daum für den besten Trainer seiner Karriere. Der sei 1996 wie er zu Bayer Leverkusen gekommen und habe aus 14 neuen Spielern eine gute Mannschaft geformt. Knallhart habe man unter ihm trainiert, über die Schmerzgrenze hinaus. Aber: „Bei ihm habe ich ungeheuer viel gelernt!“

Wiblishauser und Meijer haben einmal gegeneinander gespielt

Lesen Sie auch

Bundesliga-Neustart: Allgäuer Ex-Profi warnt vor erhöhter Verletzungsgefahr Fußball-Bundesliga

Standen Wiblishauser und Meijer eigentlich auch mal zusammen auf dem Platz? Ja, sie trafen einmal in der Zweiten Bundesliga aufeinander: Das war am 26. April 2004. Der 1. FC Nürnberg spielte gegen Alemannia Aachen, gewann mit 3:0 und stieg am Saisonende in die Bundesliga auf. Wiblishauser verteidigte für den Club, Meijer stürmte für Aachen. An das Spiel könne er sich nicht wirklich erinnern, sagt Erik.

Das Hinspiel in Aachen dagegen hat er nicht vergessen. Da habe er mit einem gestreckten Bein den Nürnberger Torhüter Raphael Schäfer getroffen und die Gelb-Rote Karte gesehen. Danach gab es Ausschreitungen der Zuschauer. Club-Coach Wolfgang Wolf wurde von einem Gegenstand am Kopf getroffen. Das Spiel wurde annulliert und am 26. Januar 2004 ohne Zuschauer wiederholt. Das sei eigentlich das erste Geisterspiel gewesen, erinnert sich Erik Meijer und lacht. Wer war eigentlich der unangenehmste Verteidiger für ihn? „Jürgen Kohler“, lautet die Antwort. Der Weltmeister von 1990 sei ein richtiger Drecksack gewesen, ergänzt er und schmunzelt. „Aber genau deswegen war er auch so gut“, meint Erik und zuckt mit den Schultern. Seit neun Jahren arbeitet er für den Bezahlsender Sky. Es sei ein gut bezahltes Hobby. Groß vorbereiten müsse er sich auf seine Analysen nicht. Mit der Sprache habe er allerdings manchmal Probleme, weil das eine oder andere Wort im Holländischen eine ganz andere Bedeutung als im Deutschen habe. Im September will Meijer bei der Challenge Roth im Triathlon seinen ersten Ironman bestreiten. Seine Frau habe ihm ausdrücklich erlaubt, dafür zu trainieren. Frank Wiblishauser betreibt seit 2012 eine Praxis für Naturheilkunde in Memmingen. Wegen diverser Verletzungen habe er sich intensiv mit seinem Körper auseinandergesetzt. Das Interesse an der Medizin, an der Bewegung und Ernährung sei mit der Zeit immer größer geworden. Nebenbei hat er beim TV Bad Grönenbach und beim TSV Kottern als Trainer gearbeitet. Ja, sagt er, wenn er das Gefühl hätte, „dass es zu 100 Prozent passt“, könne man ihn vielleicht auch wieder als Trainer auf einem Fußballplatz antreffen.

Zählt das alte Sprichwort von den elf Freunden im modernen Profifußball noch? „Klar“, sagt Meijer. Wiblishauser nickt zustimmend. „Der Zusammenhalt muss da sein!“, meinen beide. Die Spieler müssten bereit sein, füreinander zu kämpfen. „Sonst kannst Du keinen Erfolg haben“, fügt Meijer hinzu.

Erik Meijer erinnert sich an den 4. Februar 2004

Für einen Moment wirkt der sonst so lockere Niederländer, der eine Ausbildung zum Metzger abgeschlossen hat und deswegen den Spitznamen „The Butcher“ verpasst bekam, dann doch etwas sentimental. Auf die Frage, was da am 4. Februar 2004 alles passiert sei, antwortet er: „Glaub’ mir, das war für mich gar kein so schöner Tag!“ Sein Vater habe sich damals seit ein paar Tagen nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus befunden. Ihm hätten alle seine Gedanken gegolten. Mit dem FC Bayern habe er sich die ganze Woche vor dem Spiel überhaupt nicht beschäftigt. Trainer Jörg Berger habe ihm freigestellt, ob er spielen wolle. Auf die Ersatzbank habe er sich nicht setzen wollen. Da sei er eben von Beginn an aufgelaufen und habe kurz vor Schluss das Siegtor zum 2:1 gemacht. Viel wichtiger aber war: Sein Vater Jaak sei wieder gesund geworden.