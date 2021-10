Fußball-Regionalliga: 0:6-Debakel für den FC Memmingen

Der Fußball-Regionalligist aus Memmingen unterliegt am Freitagabend dem FC Augsburg II deutlich. Wie es zu der Heim-Pleite kam.

22.10.2021 | Stand: 21:25 Uhr

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat am Freitagabend ein Debakel erlebt: Er unterlag vor 772 Zuschauern auf eigenem Platz dem FC Augsburg II mit sage und schreibe mit 0:6 (0:2). Damit wartet der FCM seit fünf Spielen auf einen Sieg und steckt weiter im Tabellenkeller fest.

FCM-Trainer Esad Kahric konnte wieder auf den zuletzt verletzten Spielmacher Martin Dausch zurückgreifen, der auch gleich wieder mit der Kapitänsbinde auflief und sehr offensiv agierte. In der Verteidigung baute Kahric auf eine Dreierkette mit Nicolai Brugger, Jakob Gräser und Yannick Scholz. Das Memminger Tor hütete erneut Martin Gruber.

In der siebten Minute fällt das 0:1

Doch der musste bereits bald zum ersten Mal hinter sich greifen: In der siebten Minute attackierte die Memminger Defensive im eigenen Strafraum nicht energisch genug. Der Augsburger Angriff bedankte sich: Henri Koudossou schob aus kurzer Distanz an Gruber vorbei zum 0:1 ein.

Die Memminger zeigten sich jedoch nicht besonders beeindruckt und erarbeiteten sich in der Folge mehrere recht gute Torchancen – und erhöhten kontinuierlich den Druck auf das Augsburger Tor.

Doch dieser Spielverlauf wurde in der 33. Spielminute auf den Kopf gestellt: Als die Memminger gerade in Unterzahl agierten – der am Kopf verletzte Jakob Gräser wurde an der Außenlinie behandelt – schnibbelte Samuel Lengle in der 33. Minute den Ball aus dem rechten Halbfeld auf das FCM-Tor. Das Spielgerät segelte über Keeper Gruber hinweg in die Maschen. Es stand 0:2. Dabei blieb es bis zur Halbzeitpause. Fazit: Die Memminger machten das Spiel, die Augsburger die Tore.

FCM-Torhüter Martin Gruber bleibt verletzt in der Kabine

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einer Überraschung für die Zuschauer: FCM-Keeper Martin Gruber musste verletzt in der Kabine bleiben, für ihn kam Maximilian Beinhofer. Ihm erging es nicht besser als Gruber: Er musste in der 48. Minute das 0:3 hinnehmen, ohne zuvor einmal den Ball berührt zu haben. Für den FCA getroffen hatte Lasse Günther.

Ein häufiges Bild an diesem Abend: Augsburg (weiße Trikots) schießt, Memmingen (rote Trikots) kommt nicht hinterher. Mit 0:6 verloren die Maustädter bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten. Bild: Siegfried Rebhan

Doch es kam noch viel schlimmer für den FC Memmingen: In der 54. Minute erhöhte Marco Nickel per Foulelfmeter auf 4:0. Nicolai Brugger hatte zuvor einen Augsburger Angreifer nur noch regelwidrig stoppen können. Es ging nun weiter wie beim Büchsenwerfen auf dem Memminger Jahrmarkt: In der 56. Minute erzielte Josue Mbila das 5:0, kurz darauf Felix Schwarzholz das 6:0.

Der FC Memmingen war total von der Rolle. Das einzig Positive war bis zum Abpfiff, dass die Kahric-Truppe nach dem 0:6 keinen weiteren Gegentreffer mehr hinnehmen musste.

Vor dem Spiel wird die "1G-Regel" propagiert

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg, zuletzt mit einem 1:1 beim 1. FC Nürnberg II, stand der FCM vor der Partie mit 19 Punkten auf Rang 15 der Tabelle, also nur noch einen Zähler vor einem Relegationsplatz. Der FCA II rangierte auf Platz zehn.

Dennoch: Vor dem Spiel gab Arena-Sprecher Wolfgang Radeck im Interview mit FCM-Trainer Esad Kahric selbstbewusst die 1 G-Regel aus: G für gewinnen. Auch Kahric gab sich optimistisch. Ihm sei bewusst, dass Augsburg ein starker Gegner sei. Doch er sei zuversichtlich, dass sein Team einen Dreier einfahren werde.

Mit dieser Prognose lag er meilenweit daneben.

Am nächsten Freitag erwartet der FC Memmingen ab 19.30 Uhr in der Arena an der Bodenseestraße den SV Heimstetten. Dabei bietet sich dem Team die nächste Chance, drei Punkte gegen den Abstieg zu holen.