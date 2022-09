Vor 25 Jahren wurde die Grundschule in Wolfertschwenden eröffnet. Warum das Angebot in der Kommune für Einwohner und den damaligen Bürgermeister Karl Fleschhut so wichtig war.

16.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

16. September 1997: Die Grundschule in Wolfertschwenden wird eröffnet. 25 Jahre später schaut der hiesige Altbürgermeister Karl Fleschhut nicht nur auf diesen „historischen Tag“ zurück, sondern vor allem auf die zahlreichen Jahre davor, in denen die Kommune für die Schule im Ort kämpfte. Was das mit einem Schulverband zu tun hat, warum die Schule in Wolfertschwenden solch ein großer Wunsch war und wie dieser schließlich in Erfüllung ging, erzählt Karl Fleschhut im Gespräch mit unserer Redaktion.

