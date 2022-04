Für die U13-Floorballer des SV Amendingen wird ein Traum wahr

Die jungen „Piranhas“ aus Amendingen beißen kräftig zu: Sie qualifizieren sich für die Süddeutsche Meisterschaft. Doch sie wollen noch weiter.

25.04.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Großer Erfolg für die Floorballer des SV Amendingen (SVA): Das U13-Team der „Piranhas“ hat sich als Bayerischer Vizemeister für die Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert, die am 8. Mai in München-Riem stattfindet.

Nach der extrem langen, pandemiebedingten Zwangspause beziehungsweise dem Ausfall der Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 war die Freude bei den SVA-Floorballern riesengroß, als im Herbst vergangenen Jahres der Spielbetrieb des Bayerischen Floorball-Verbandes wieder aufgenommen wurde. „Endlich“, so die Piranhas, „konnte man sich wieder mit gleichaltrigen Kontrahenten messen und alte und neue Rivalitäten, aber auch Freundschaften auf und neben dem Platz pflegen.“

Die Amendinger Floorballer haben mit großem Engagement trainiert

Mit großem Engagement trainierten die Amendinger Floorballer, soweit es die engen Hallenkapazitäten in der örtlichen Grundschulturnhalle zuließen. Es wurde zweimal pro Woche an der persönlichen Kondition, dem Umgang mit dem Schläger, dem Ballgefühl, aber auch an den unterschiedlichen Schusstechniken beziehungsweise Spieltaktiken akribisch gearbeitet. Aber auch die Torhüterin wurde individuell vorbereitet.

Nach den in der Altersklasse U11 jeweils knapp verpassten Meisterschaften war sich das Trainertrio Andreas, Kathrin und Nils Karg mit seinen Spielerinnen und Spielern einig, dass es in dieser Saison eigentlich nur um die Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft gehen konnte. In der U13-Bayernliga hieß es damit, gegen sechs weitere Teams zu bestehen und sich von Anfang an im oberen Tabellendrittel festzubeißen, was zunächst nur mäßig gelang. Bis zur erneuten coronabedingen Unterbrechung des Spielbetriebs wurden nur zwei der vier gespielten Partien gewonnen. Im Gegensatz zu den Vorjahren durfte aber weiter unter strengen Auflagen im eigenen Team weitertrainiert werden.

Die erste Partie gewinnt Amendingen 0,2 Sekunden vor dem Ende

Nach dem heiß ersehnten Re-Start der bayerischen Floorball-Liga meldeten sich die auch in dieser Saison in Grau, Grün und Gelb spielenden Amendinger mit zwei souveränen Siegen zurück und zogen somit ungefährdet in die Meisterrunde der besten vier Mannschaften ein.

Dort forderten sie den ungeschlagenen Vorrundensieger und späteren bayerischen U13-Meister vom FC Stern München auswärts beziehungsweise in der heimischen „Piranha-Arena“ mehr, als jenen lieb war. Nach den beiden Partien stand jedoch ein 8:11 beziehungsweise ein 8:15 auf der Stadionuhr.

Die erste Partie gegen die Sportfreunde Puchheim gewannen die Amendinger exakt 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene mit 6:5 – und zwar durch einen Schlagschuss von der Mittellinie. Im Rückspiel ließen die Schützlinge der Trainerfamilie Karg aber keine Sekunde Zweifel aufkommen, wer Chef im Ring war, und gewannen klar mit 13:2.

Anfeuerungsrufe der Eltern und der U17 des SV Amendingen

Folglich ging das Erreichen des großen Traums nur über die Spiele gegen die „Lumberjacks“ aus dem oberbayerischen Rohrdorf. In einem auf heimischen Boden von beiden Seiten durchaus rustikal geführten Spiel stand es 150 Sekunden vor dem Ende noch 5:5. Die anwesende U17 und die zahlreichen Eltern, Geschwister und Fans sowie deren lautstarke Anfeuerungsrufe beflügelten die Piranhas so sehr, dass sie diese Partie noch mit 8:5 gewannen.

In der Turnhalle des Gymnasiums in Raubling (Landkreis Rosenheim) kam es schließlich zum großen Showdown – und zwar erneut gegen die Lumberjacks Rohrdorf. Nachdem die Piranhas drei Punkte mehr auf dem Konto und obendrein ein besseres Torverhältnis hatten, hätten die Oberbayern diese Partie mit mehr als drei Toren Unterschied gewinnen müssen, um die Piranhas noch vom zweiten Platz zu verdrängen. Das Spiel hielt das, was es versprochen hatte. Die Raubfische des SVA waren aggressiv und trieben den Lochball mit viel Geschwindigkeit in die Hälfte der Gastgeber. Diese hielten körperlich dagegen und blockten Schuss um Schuss. Doch Andreas Karg und der an diesem Tag ersatzweise als Co-Trainer agierende Thomas Scharnagel schienen in der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 die richtigen Worte für ihr Team gefunden zu haben. Denn dieses legte in den zweiten zwanzig Minuten nochmals eine Schippe drauf und gewann nach großem Kampf mit 5:3.

Grenzenloser Jubel bei Amendingen nach dem Schlusspfiff

„Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr. Wir hatten es tatsächlich geschafft, aus eigener Kraft Bayerischer Vizemeister zu werden und uns damit für die Süddeutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Ich bin sehr stolz, dass wir es gemeinsam mit großartigem Einsatz, einer großen Portion Disziplin und noch mehr Teamspirit geschafft haben, unser großes Ziel zu erreichen. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn ich bin gespannt, was mit diesem Team bei der Süddeutschen Meisterschaft am 8. Mai in der Realschulturnhalle in München-Riem noch passieren wird“, sagte der sichtlich gerührte U13-Trainer Andreas Karg im Anschluss an den letzten Spieltag.

Sollten die Amendinger auch gegen die besten beiden Teams aus Baden-Württemberg bestehen beziehungsweis im Idealfall sogar den alten Rivalen aus München schlagen, ginge die Reise bereits vierzehn Tage danach bei der von den „Floorfighters“ Chemnitz ausgerichteten Deutschen Meisterschaft der U13-Jugend weiter ...